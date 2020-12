Giga gratis a Natale: l’ok di Vodafone, TIM e WindTre

Vodafone, TIM e WindTre hanno risposto positivamente all’appello della ministra all’Innovazione Paola Pisano: offrire Giga gratuiti il giorno di Natale. Come gran parte del 2020, anche le festività natalizie saranno diverse dal solito. La pandemia è ancora in corso e le raccomandazioni del governo non cambiano: evitare spostamenti e assembramenti non necessari. Molti di noi, dunque, passeranno il Natale lontano dalle proprie famiglie. Questo non vuol dire però che non sarà possibile sentirsi vicini attraverso gli strumenti che ci accompagnano ormai da mesi: le videochiamate.

“Potersi trovare fisicamente distanti da familiari, amici, persone con le quali si hanno legami affettivi non deve significare necessariamente impossibilità di comunicare e di trascorrere insieme una serata che negli anni scorsi si era abituati a trascorrere vicini” aveva spiegato la Pisano. Ed ecco che Vodafone, TIM e WindTre hanno risposto all’appello.

Nello specifico, Vodafone e TIM offriranno traffico gratuito e illimitato ai propri clienti dalle ore 18 del 24 Dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre. “Questa iniziativa aiuterà diversi milioni di clienti che hanno dotazioni esigue di Giga e consentirà alle persone di restare in contatto tra loro in un momento difficile ed eccezionale” ha sottolineato l’operatore rosso.

Una strada simile è stata intrapresa anche da WindTre che, invece, offrirà Giga gratuiti dalla mezzanotte del 24 dicembre e per l’intera giornata di Natale. Insomma, un modo alternativo per far sentire vicini parenti e amici che purtroppo lo passeranno distanti. Chissà poi se le reti riusciranno a ben gestire l’aumento esponenziale del traffico che avrà sicuramente un picco proprio tra il 24 e il 25 dicembre.