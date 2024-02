Giro d'affari da 1000 miliardi, 5G e digitalizzazione enorme opportunità per l'Europa

Un nuovo report di Vodafone, "Why Telecoms Matters", mette in luce l'importanza cruciale della connettività 5G e della digitalizzazione per la competitività dell'Europa. Il rapporto stima che l'Europa abbia un'opportunità da mille miliardi di euro per digitalizzare la propria industria e competere a livello globale, ma questo traguardo dipende interamente dalla velocità di adozione delle nuove tecnologie.

Secondo il documento, le reti 5G Standalone (5GSA) offrono la latenza e l'affidabilità necessarie per l'Internet industriale, che integra le macchine con sensori in rete, software, intelligenza artificiale e cloud. Questo può portare a una rivoluzione industriale con un valore stimato di 2.000 miliardi di dollari all'anno per il solo settore manifatturiero.

Tuttavia, l'Europa è ancora lontana dal raggiungere gli obiettivi del Decennio digitale 5G. Il rapporto evidenzia un divario allarmante di connettività tra l'Europa e gli altri Paesi, con un ritardo significativo nell'adozione del 5GSA e di altre tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale.

Per colmare questo divario, stando a Vodafone, è necessario facilitare gli investimenti nelle infrastrutture 5G. Il rapporto invita l'Europa a rivedere la normativa sulle telecomunicazioni esistente e a creare un quadro di mercato unico che attragga gli investimenti necessari.

La digitalizzazione potrebbe portare a una serie di benefici per l'Europa, tra cui:

Aumento della produttività e del PIL

Migliore efficienza industriale

Innovazione in settori chiave come la sanità, l'agricoltura e l'ambiente

Creazione di nuovi posti di lavoro

Riduzione delle emissioni di gas serra

Il rapporto conclude con un appello all'azione ai leader europei. L'Europa deve cogliere l'opportunità offerta dalla connettività di prossima generazione e dalla digitalizzazione per rafforzare la propria competitività e costruire un futuro più sostenibile. L'Europa ha un'occasione unica per sfruttare il potenziale del 5G e della digitalizzazione per diventare un leader globale nell'economia digitale.

Potete leggere il resoconto completo alla pagina dedicata sul sito Vodafone.