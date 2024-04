Gli emulatori arrivano ufficialmente sugli iPhone, con qualche limite

Apple ha aperto le porte agli emulatori di giochi retrò sull'App Store, consentendo anche il download di giochi, ma con una rigorosa condizione: devono essere legali. Questo annuncio segue un aggiornamento delle linee guida per gli sviluppatori: oltre a permettere agli emulatori di essere presenti sul marketplace di Apple, l'azienda ha comunicato agli sviluppatori di poterli creare e offrire senza problemi.

Prima di questo cambiamento, gli emulatori non erano ammessi sull'App Store, costringendo gli utenti a ricorrere a procedure complesse come il jailbreak per installarli. Questa nuova politica potrebbe rendere più semplice l'accesso a tali applicazioni e potrebbe portare a un aumento della disponibilità di emulatori Android su dispositivi iOS.

In altre parole, i giochi piratati rimangono vietati sul marketplace di Apple.

Tuttavia, Apple ha chiarito che gli sviluppatori sono tenuti a rispettare rigorose regole. In particolare, sono responsabili della conformità alle leggi e alle linee guida dell'App Store. Qualsiasi app che offra giochi per il download deve garantire che i titoli siano legali e che gli sviluppatori detengano i diritti appropriati.

Questa mossa di Apple potrebbe essere vista in parte come una risposta al regolamento Digital Markets Act dell'UE, che mira a regolare le pratiche anticoncorrenziali delle grandi aziende tecnologiche. Tuttavia, l'aggiornamento delle linee guida si applica a tutti gli sviluppatori su scala globale, indipendentemente dal Paese.

Mentre gli appassionati di giochi retrò accolgono con favore questa decisione, resta da vedere se le aziende sviluppatrici di console rilasceranno emulatori ufficiali per iOS. Nel frattempo, gli utenti possono sperare di godere di una maggiore varietà di emulatori sull'App Store, consentendo loro di rivivere i classici giochi del passato direttamente sui loro dispositivi Apple, tutto nel rispetto delle leggi e delle normative dell'azienda.