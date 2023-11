Gli smartphone con chip Qualcomm non avranno la connettività satellitare

Qualcomm avrebbe interrotto la collaborazione con Iridium, dando un duro colpo alla prevista integrazione della connettività satellitare bidirezionale negli smartphone Android. L'ambizioso progetto mirava a fornire capacità di comunicazione di emergenza in aree prive di copertura di rete cellulare.

All'inizio dell'anno Qualcomm aveva presentato Snapdragon Satellite, una tecnologia che permetteva agli smartphone di inviare e ricevere messaggi tramite i satelliti in orbita terrestre bassa. Abbiamo avuto modo di provare da vicino questa tecnologia durante il CES, quando l'azienda americana ci ha portato nel deserto vicino Las Vegas per una prova in prima persona.

Iridium, nota per la sua costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa, aveva espresso il suo entusiasmo nello sviluppo della comunicazione satellitare per gli smartphone in collaborazione con Qualcomm. La tecnologia è stata dimostrata con successo, evidenziando il suo potenziale per le situazioni di pericolo. Purtroppo, nonostante questi progressi, i principali marchi di telefonia non hanno incorporato la funzione nei loro dispositivi, portando alla decisione di Qualcomm di terminare la partnership.

Il chip Snapdragon 8 Gen 2, progettato per supportare Snapdragon Satellite, richiede un'antenna hardware aggiuntiva per l'attivazione. Qualcomm ha rivelato alla CNBC che i produttori di smartphone preferiscono utilizzare una connettività satellitare bidirezionale basata su uno standard piuttosto che una soluzione proprietaria, il che li ha spinti a rinunciare alla tecnologia proprietaria di Qualcomm. Tuttavia, Qualcomm rimane impegnata a far progredire questa tecnologia e si appresta a collaborare con Iridium per lo sviluppo di uno standard da adottare su larga scala nel settore.

La fine della partnership Qualcomm-Iridium non solo ritarda la prospettiva di smartphone Android dotati di connettività satellitare, ma apre a Iridium l'opportunità di esplorare partnership dirette con marchi di smartphone, altri produttori di chipset e sviluppatori di sistemi operativi.

Mentre l'industria tecnologica affronta questo cambiamento, gli utenti potrebbero dover aspettare ancora un po' per la tanto attesa integrazione delle comunicazioni di emergenza via satellite nei loro dispositivi Android.