Starlink scende a 29 euro al mese, un vero salvavita per chi ha ancora l'ADSL

Starlink sta proponendo una nuova tariffa economica che consente di accedere alla connessione satellitare con un abbonamento mensile da 29€.

L'azienda americana fondata da Elon Musk punta a offrire una tariffa entry level a tutti coloro che vivono in aree rurali e non hanno accesso alla fibra ottica. In precedenza, Starlink ha ridotto la sua tariffa "Standard" da 50€ a 40€ al mese, mentre inizialmente il prezzo era fissato a 99€. Le riduzioni di prezzo hanno interessato anche l'hardware, con una notevole riduzione di prezzo del kit di installazione che include la parabola motorizzata con l'apposita staffa per il montaggio, il Modem Router e i cavi di collegamento, passato da 450 a 225 euro.

Il prezzo è estremamente competitivo e potrebbe essere visto come un'alternativa interessante rispetto ai provider internet convenzionali, ma per accedere alla tariffa economica, che sul sito di Starlink viene indicata come Deprioritized, c'è da accettare un compromesso importante. In sostanza, come si intende dal nome, con l'abbonamento si ottiene una connessione a bassa priorità, quindi in caso di utenza elevata si rischia di rimanere senza connessione o comunque di notare una netta riduzione della velocità.

La tariffa "Bassa Priorità" avrà una velocità di 50-100 Mbps che potrebbe variare nelle ore di punta

Di base, la velocità di download è di 50-100 Mbps per l'opzione "Starlink Bassa Priorità" e di 150-250 Mbps per "Starlink Standard", ma tali valori potrebbero variare durante le ore di punta, quando viene data priorità al servizio Standard. Per cui gli utenti con abbonamento Bassa Priorità potrebbero registrare velocità di download inferiori soprattutto nei momenti di maggiore utilizzo della rete. La riduzione di prezzo appena messa in pratica, d'altronde, è ugualmente significativa, anche perché interessa porzioni ancora molto ampie del nostro paese.

Detto questo ci sono delle considerazioni dalle fare: anche al netto di una velocità ridotta nelle ore di punta, 29€ al mese sono pochi per una connessione satellitare, in particolare per chi non ha scelta vivendo in zone isolate. Starlink è un servizio in continua evoluzione e la rete satellitare alla quale si appoggia è in espansione, quindi nel tempo la capacità delle connessioni dovrebbe migliorare esponenzialmente. In ultima istanza, chi vive in una zona rurale per definizione non si trova in un'area densamente popolata, quindi è meno probabile che subisca interruzioni del servizio anche nelle ore di punta.