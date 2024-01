Gli smartphone dell'anno prossimo saranno veloci quanto un MacBook di oggi

Mentre ancora cominciamo a goderci le prestazioni del potente Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, l'attenzione si sposta già sul futuro con il suo successore, lo Snapdragon 8 Gen 4. Questo nuovo chipset, previsto per ottobre di quest'anno, promette di portare l'esperienza mobile a un livello superiore, grazie all'introduzione delle nuove CPU proprietarie Oryon, destinate a sostituire le precedenti basate su design Cortex di Arm.

Un engineering sample del chip ha già stupito per le eccezionali performance grafiche. Un dispositivo equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 4 è riuscito a gestire Genshin Impact per ben 45 minuti a una risoluzione di 1080p, mantenendo una fluidità di 60fps, il limite massimo imposto dal gioco.

Secondo le informazioni fornite dall'utente @negativeonehero, su Geekbench 6 il processore ha ottenuto un punteggio di 2845 per il test single-core e un impressionante 10628 nel benchmark multi-core. A confronto, il predecessore Snapdragon 8 Gen 3 nel Galaxy S24 Ultra ha registrato un punteggio multi-core di 7249, mentre il SoC A17 Pro di iPhone 15 Pro Max ha raggiunto 7281.

Un'interessante novità potrebbe essere l'adozione di una strategia simile a quella di MediaTek per quanto riguarda l'efficienza energetica. Il Snapdragon 8 Gen 4, con il nome in codice "Sun", dovrebbe presentare due core principali e sei core intermedi tutti con architettura "Phoenix", a differenza degli efficienti ma ormai obsoleti core a bassa potenza.

Il confronto con MediaTek è inevitabile, specialmente considerando che il Dimensity 9300 dell'azienda rivale presenta quattro core CPU Cortex-X4 prime e quattro core CPU Cortex-A720, senza core ad alta efficienza. Il successivo Dimensity 9400, atteso entro la fine dell'anno, dovrebbe invece vantare una configurazione con tre core Cortex-X5 prime e cinque core performance.

Il cuore dello Snapdragon 8 Gen 4 sarà costruito da TSMC utilizzando il suo avanzato processo a 3nm. Il punteggio multi-core di Geekbench si avvicina notevolmente a quello del chip Apple M3, alimentante i nuovi MacBook, mentre il punteggio AnTuTu di 3,133,570 è più che sufficiente per far sognare gli appassionati di smartphone in vista delle potenzialità del futuro Galaxy S25 Ultra.