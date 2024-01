Apple 2022 al prezzo PIÙ BASSO di sempre su Amazon! (-140€)

Nonostante negli ultimi anni siano stati presentati diversi tablet Android interessanti, per molti l'iPad continua a rappresentare il fulcro dell'esperienza tablet. Se state considerando l'acquisto di un iPad, vi informiamo che su Amazon si è attivata un'offerta eccezionale sul modello base di iPad del 2022, quello di 10° generazione. Questa offerta riguarda la versione da 64GB, che viene proposta con uno sconto di 140€, il che rappresenta il taglio di prezzo più significativo mai offerto da Amazon su questo modello.

Apple iPad 10,9" 2022, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete appassionati dell'ecosistema Apple e cercate un tablet che unisca design, potenza e praticità, l'iPad 2022 da 10,9" fa al caso vostro. Con il suo display Liquid Retina da 10,9" dotato di True Tone, questo gioiellino tecnologico è l'ideale per tutti coloro che, oltre alla produttività, vogliono un tablet con uno schermo che si veda bene in qualsiasi condizione di illuminazione. Che sia per lavoro o per intrattenimento, il chip A14 Bionic con CPU 6-core assicura performance notevoli, soddisfacendo le esigenze dei professionisti più esigenti o degli amanti del gaming.

Se vi piace poi immortalare i momenti più importanti, la fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e quella frontale da 12MP con ultra grandangolo vi soddisfaeranno con scatti nitidi e video di eccellente qualità. E con il Touch ID, le vostre informazioni saranno sempre protette. In più, grazie a una batteria che dura tutto il giorno e la compatibilità con Apple Pencil e Magic Keyboard Folio, questo iPad diventerà un compagno ideale per chi ha bisogno di un tablet versatile in grado di adattarsi a uno stile di vita digitale, offrendo funzioni avanzate per lavorare e collaborare con fluidità.

Come detto, non c'è momento migliore per entrare nell'ecosistema Apple, dato che questo modello è oggi al suo miglior prezzo di sempre. Un altro aspetto particolarmente attraente è che lo sconto è applicabile a tutte le varianti di colore, un dettaglio non sempre disponibile, permettendovi così di risparmiare e, contemporaneamente, di scegliere il colore che più si allinea al vostro stile personale.

