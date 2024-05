I nuovi Sticker di Instagram rivoluzioneranno le vostre Stories

Instagram sta lanciando una serie di nuove funzionalità per le Stories, sottoforma di Sticker, introducendo nuovi metodi interattivi per condividere musica, foto e video. Questi aggiornamenti testimoniano l'intenzione della piattaforma di incentivare la creatività e, soprattutto, l'interazione tra gli utenti.

Una delle aggiunte più interessanti è denominata Reveal, la quale nasconde i contenuti di una storia mediante un effetto di sfocatura. L'unico modo per visualizzare il contenuto è inviando un messaggio diretto (DM) all'autore della storia.

Adam Mosseri, capo di Instagram, ha sottolineato l'importanza crescente dei messaggi diretti all'interno della piattaforma, evidenziando come Stories e DM contribuiscano in maniera predominante alla crescita di Instagram.

La funzionalità Reveal mira a incrementare l'engagement, offrendo ai creatori uno strumento per stimolare una maggiore interazione con il loro pubblico.

Un'altra innovazione è chiamata Frames, che aggiunge un effetto Polaroid alle immagini. Inizialmente in grigio, l'immagine diventa visibile scuotendo il telefono, un gesto che, per quanto iconico, vi ricordiamo che è tecnicamente scorretto quando si parla di fotografie Polaroid analogiche.

Contrariamente a quanto si pensa, sventolare una Polaroid è scorretto. Tecnicamente andrebbe coperta, per almeno 20minuti, per garantire il massimo contrasto.

Ironia della sorte, quest'effetto digitale evoca una pratica reale sconsigliata dalla stessa Polaroid per evitare anomalie nello sviluppo delle sue fotografie. L'introduzione di questo effetto, durante il recente Coachella Festival tenutosi lo scorso aprile, sottolinea il tentativo di Instagram di fondere elementi nostalgici con l'interattività moderna.

Instagram sta inoltre ampliando le sue possibilità di condivisione musicale con la funzione Add Yours Music. Questa permette di condividere canzoni nelle Stories utilizzando prompt come “la tua canzone preferita dell'album X” o “se dovessi ascoltare una canzone per il resto della tua vita”. Questa funzionalità estende l'approccio già adottato da Instagram per le foto, promuovendo sia la condivisione che l'interazione basata su interessi musicali comuni.

In un periodo di significativo cambiamento, Instagram pone l'accento sulla promozione di contenuti originali. Di recente, ha annunciato modifiche al suo algoritmo per favorire i post originali a discapito di quelli ripubblicati o aggregati, che non saranno più visibili nelle raccomandazioni.

Anche se questo potrebbe non essere una novità positiva per determinate categorie di creator, la piattaforma continua a promuovere contenuti consigliati da account non seguiti, sottolineando un'evoluzione mirata a valorizzare l’autenticità e l’innovazione.

L'introduzione di queste nuove funzionalità riflette lo sforzo di Instagram di rinnovarsi continuamente, abbracciando le tendenze dell'engagement digitale e offrendo agli utenti strumenti innovativi per esprimersi e connettersi.

Con l’integrazione di storie più interattive, effetti visivi ispirati al passato, e maggiori opportunità di condivisione musicale, Instagram mira a consolidare il proprio ruolo come piattaforma leader nell'universo dei social media, continuando a esplorare nuovi orizzonti per l'interazione digitale.