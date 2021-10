Gmail: avatar personalizzati con Google Illustrations

Non vi sentite sicuri a mettere una vostra fotografia come immagine profilo su Internet, utilizzate il vostro indirizzo e-mail per un hobby o una piccola attività o pensate semplicemente che la vostra personalità si esprima meglio attraverso altri tipi di immagine? Buone notizie, Google Illustrations, disponibile a partire da questi giorni su Gmail per Android, è quello che fa per voi.

Pensate per permettere a ciascuno di esprimere al meglio la propria identità digitale mentre utilizza i servizi di Google grazie a opzioni avanzate di personalizzazione, le nuove Google Illustrations sono molto di più di semplici foto profilo preimpostate. Si può accedere alla libreria di Google Illustrations da Gmail semplicemente cambiando la foto profilo associata al proprio account. Una volta selezionato “Aggiungi nuova foto profilo” Illustrations sarà disponibile insieme alle opzioni già esistenti di Google Foto e della memoria interna del dispositivo.

Il vero punto di forza di Google Illustrations, come già anticipato, è però la sua versatilità. La galleria contiene infatti centinaia di illustrazioni, caratterizzate da una palette di colori brillanti e uno stile fumettistico che ben si adatta all’interfaccia Material You di Android 12, divise in più categorie. È possibile operare anche una ricerca per parola all’interno della galleria: Google suggerisce, ad esempio, di cercare termini relativi alla propria cultura o al proprio hobby.

Una volta selezionata l’immagine che più si gradisce entra però in gioco la particolarità di Google Illustrations: ogni illustrazione può infatti essere personalizzata nei colori e negli elementi presenti, così da meglio rappresentare l’identità e i gusti dell’utente.

Una volta impostata, l’immagine del profilo così ottenuta sarà visualizzabile in pubblico su tutte le piattaforme della Gsuite e di Google Workspace, oltre a YouTube, Maps e tutti gli altri servizi di Google. Con l’aumento di utenti anche giovanissimi che utilizzano questi servizi per scopi didattici, l’azienda di Mountain View ha così ideato un modo simpatico e sicuro di esprimere se stessi senza svelare dettagli personali se non lo si ritiene opportuno.

Google Illustrations è in roll-out proprio in questi giorni sulle applicazioni di Google dei dispositivi Android; per la versione Web e iOS sarà invece necessario attendere i primi mesi del 2022.