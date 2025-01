Good Lock di Samsung: presto disponibile ovunque

Samsung ha annunciato che renderà l'app Good Lock disponibile a livello globale e sul Google Play Store. La notizia è stata confermata da un dipendente dell'azienda, che ha indicato come la distribuzione avverrà con il rilascio di One UI 7.0 basata su Android 15.

Good Lock, un'app che permette ampie personalizzazioni dell'interfaccia utente su smartphone e tablet Galaxy, era finora limitata a pochi paesi selezionati. L'espansione della disponibilità risponde alle critiche dei fan che chiedevano da tempo un accesso più ampio.

Oltre all'ampliamento geografico, Samsung distribuirà Good Lock anche attraverso il Google Play Store, non più solo tramite il Galaxy Store proprietario. Questa mossa soddisferà gli utenti che preferiscono scaricare tutte le app dallo store ufficiale di Android.

Sebbene non sia stata fornita una tempistica precisa, è probabile che la disponibilità globale e sul Play Store coinciderà con il rilascio ufficiale di One UI 7 per la serie Galaxy S24 (acquistabile su Amazon) e altri dispositivi compatibili. Secondo le indiscrezioni, One UI 7 dovrebbe uscire dalla fase beta intorno a febbraio.

Per chi non lo sapesse. Samsung Good Lock è un'applicazione ufficiale che consente di personalizzare in modo approfondito l'interfaccia utente dei dispositivi Galaxy. Attraverso una serie di moduli, gli utenti possono modificare vari aspetti del sistema operativo, come il layout della schermata di blocco, le notifiche, la barra delle applicazioni e molto altro. Caratteristiche principali di Good Lock: Personalizzazione della schermata di blocco: Permette di modificare l'aspetto e le funzionalità della schermata di blocco, aggiungendo widget, cambiando l'orologio e personalizzando le notifiche.

Modifica della barra delle applicazioni: Consente di riorganizzare le icone, aggiungere scorciatoie e modificare l'aspetto della barra delle applicazioni per adattarla alle proprie preferenze.

Temi e colori personalizzati: Offre la possibilità di cambiare i colori e i temi dell'interfaccia utente, creando un'esperienza visiva unica.

Gestione avanzata delle notifiche: Permette di controllare come e dove vengono visualizzate le notifiche, migliorando l'efficienza e la produttività.

L'espansione di Good Lock rappresenta un importante passo di Samsung verso una maggiore personalizzazione e accessibilità del software per i suoi dispositivi Galaxy a livello mondiale.