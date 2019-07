Google a lavoro su Fast Share: condivisione rapida come AirDrop di Apple

Google è a lavoro su Fast Share, un nuovo modo di condivisione rapida tra dispositivi vicini anche in assenza di connessione Internet. Funzionamento simile ad AirDrop di Apple.

Google potrebbe presto mandare in pensione Android Beam e dare il benvenuto a Fast Share. È quanto è stato scoperto dai colleghi di 9to5google che sono riusciti ad abilitare la funzione. Parliamo di un metodo di condivisione veloce di file tra dispositivi vicini anche se non connessi a Internet utilizzando la connessione Bluetooth. È la stessa logica utilizzata dalla funzione AirDrop di Apple.

A quanto pare, Fast Share potrebbe essere disponibile non solo sui dispositivi Android, ma anche Chromebook, iOS e addirittura sugli smartwatch con Wear OS. La funzione sarà utilizzata per condividere file di vario genere, compresi immagini, URL e snippet di testo. Il funzionamento appare semplice e veloce. Bisogna inserire il nome del dispositivo e attivare Fast Share che utilizzerà la connessione Bluetooth e i dati relativi alla posizione.

Apparirà così la lista dei dispositivi vicini. A questo punto, è possibile selezionare il destinatario che potrà accettare o rifiutare la ricezione. Al ricevente, verranno mostrate anche le informazioni relative al nome del dispositivo che sta inviando un file e l’ID connessione. Dal punto di vista della privacy e sicurezza, sembra che non sia possibile limitare la visibilità ai soli contatti. È possibile, però, impostare i contatti preferiti che vedranno il dispositivo anche quando non si sta usando Fast Share.

Non è chiaro quando Google la renderà disponibile. Probabilmente non bisognerà attendere molto dato e potrebbe essere disponibile anche su vecchie versioni di Android dato che – secondo la fonte – non è stato possibile replicare la funzione Fast Share su un dispositivo Pixel 3XL sul quale è presente Android Q. Insomma, Fast Share potrebbe diventare l’unico modo per poter condividere rapidamente file con i propri contatti senza dover installare ulteriori applicazioni.