Google Camera Go si aggiorna: Night Mode e HDR in arrivo per gli smartphone di fascia bassa

Google Camera Go è una versione ridotta dell’applicazione fotocamera che possiamo trovare sugli smartphone Pixel e realizzata direttamente dal gigante delle ricerche americano. L’app è stata rilasciata per la prima volta a marzo di quest’anno a bordo di Nokia 1.3, uno smartphone di fascia bassa dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 230 e con a bordo Android 10 Go Edition.

Android Go Edition, a sua volta, è una versione ridotta del sistema operativo di Google, destinato agli smartphone entry level e ottimizzato per un uso minore delle risorse di sistema. Come potete immaginare, quindi, Google Camera Go non dispone di tutte le funzioni che sono presenti nella versione completa dell’app, con il nuovo aggiornamento ci si avvicina però un po’ di più.

In un breve video, il Product Manager di Google Camera Go Pranay Bhatia ha annunciato l’arrivo della modalità Night Mode anche nella versione “ristretta” dell’applicazione dedicata alla fotografia di Google. Gli utenti che possiedono Nokia 1.3, Wiko Y61 e Wiko Y81 saranno i primi a ricevere la possibilità di scattare foto migliori al buio, utilizzando questo tipo di fotografia computazionale presentata da Google assieme a Pixel 3 e Pixel 3 XL ormai 2 anni fa e che ora fa parte della consuetudine per gli smartphone più moderni.

Il video conferma anche l’arrivo della modalità HDR, tecnica utilizzata per immortalare una scena con una gamma dinamica più ampia rispetto a quella disponibile nativamente nel sensore fotografico e che permette quindi scatti in situazioni più difficili. La modalità HDR è in lavorazione da alcuni mesi, Google aveva già annunciato la funzione ad aprile di quest’anno, ma purtroppo non è ancora stata annunciata una finestra temporale entro la quale potremmo mettere mano alla funzione anche sugli smartphone dai prezzi più accessibili e dotati della Google Camera Go.