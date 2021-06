Google Chrome 91, come catturare e modificare screenshot rapidamente

Con l’ultimo aggiornamento del suo browser Google Chrome, l’azienda americana ha introdotto una nuova funzione che alcuni utenti troveranno di certo molto comoda.

Da oggi in Google Chrome 91 (o successivo) è infatti possibile catturare e condividere gli screenshot in modo tutto nuovo!

Google Chrome si è aggiornato con molte novità, alcune invisibili e nascoste nel codice del browser web e altre disponibili in bella vista.

Dopo aver visto come abilitare il nuovo tema Material You in stile Android 12 in Google Chrome oggi vi spiegheremo come utilizzare il nuovo strumento per gli screenshot appena introdotto dall’azienda di Mountain View.

Come usare il nuovo tool screenshot di Chrome 91

Usare il nuovo tool dedicato agli screenshot in Google Chrome 91 è davvero molto semplice.

Per prima cosa verificate di avere installato l’ultimo aggiornamento dell’applicazione aprendo il Google Play Store, toccando sulla vostra foto profilo e poi recandovi nella sezione Le mie app e i miei giochi.

Una volta aggiornato Google Chrome all’ultima versione, appena vorrete catturare una schermata durante la navigazione sul web, sarà sufficiente:

Premere il tasto menu (i tre puntini in alto a destra)

Toccare la voce Condividi

In basso si aprirà il classico menu di condivisione dove sarà presente il nuovo pulsante Screenshot, selezionatelo

Ora sarà possibile ritagliare, annotare o aggiungere del testo alla schermata appena catturata prima di condividerla

Per quanto si tratti di una funzione davvero molto comoda e ben implementata, sinceramente non sappiamo quanto possa essere utile alla maggior parte degli utenti Android.

Quasi tutti gli smartphone al giorno d’oggi includono un editor per gli screenshot integrato a livello di sistema e ormai gli utenti sono abituati alla combinazione di tasti Volume Giù + Tasto di accensione per catturare gli screenshot in ogni momento.

Non sappiamo ancora quale sia l’idea alla base di questa nuova funzione implementata dal gigante delle ricerche ma è sempre piacevole trovare una possibilità in più rispetto a una in meno per raggiungere il nostro scopo.

Non ci resta che attendere e aspettare per capirne i futuri sviluppi.