Google Chrome, come attivare il tema “Material You” di Android 12

Material You è il nome del nuovo linguaggio di design presentato durante il Google I/O che farà il proprio debutto in concomitanza con Android 12, per poi allargarsi agli altri prodotti e servizi dell’azienda nel prossimo futuro.

Google Chrome per Android sembra già essere un passo avanti in questo senso, con un tema che si ispira al nuovo design nascosto tra le impostazioni. Ecco come attivarlo.

Come condiviso dai colleghi di AndroidPolice, i primi a scovare questa impostazione, è possibile dare un tocco di Material You al proprio dispositivo già a partire da oggi senza necessità di attendere l’aggiornamento ad Android 12.

Google Chrome nasconderebbe infatti un flag che permetterebbe di attivare un’interfaccia grafica che richiama molto da vicino il futuro sistema operativo per smartphone dell’azienda americana, anche se è ancora incompleto e cambia l’aspetto del browser solo in parte.

Per attivare il tema Material You su Google Chrome vi basterà seguire questi semplici passi:

Aprite Google Chrome dal vostro smartphone Android

Recatevi all’indirizzo chrome://flags/#theme-refactor-android

Nel menu a tendina selezionate la voce “Enabled” (Attivato)

In basso a destra apparirà il pulsante di riavvio del browser, premetelo

Ora chiudete Google Chrome anche dal menu delle app recenti e riapritelo

Avrete ora davanti a voi la prima versione della UI arrotondata che arriverà molto probabilmente su tutti i dispositivi quando Android 12 verrà ufficialmente rilasciato in versione definitiva. Ovviamente non c’è ancora molto da vedere se non degli angoli meno squadrati in alcuni dei menu, tuttavia si tratta di un piccolo passo avanti verso il futuro.

Molto presto anche altre app e servizi di Google riceveranno un completo rinnovamento dell’interfaccia grafica per adattarsi alle nuove linee guida. Nel mentre altri prodotti stanno ricevendo proprio un nuovo genere di sistema operativo, ad esempio Google Nest Hub è il primo prodotto al mondo che riceverà il nuovissimo Fuchsia OS!