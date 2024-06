Google dice addio a Stack, l'app per scansionare e organizzare i PDF

Google ha annunciato che dismetterà l'app Stack: PDF Scanner, la quale smetterà di funzionare definitivamente il 23 settembre. L'app, conosciuta per le sue capacità di scansione e organizzazione dei documenti, è stata progressivamente integrata in Google Drive. Questa integrazione ha finito per rendere Stack superflua, spingendo Google a prendere la decisione di chiuderla.

Secondo quanto riferito, le funzionalità chiave di Stack, come il riconoscimento automatico dei bordi e la cattura dei documenti, ora fanno parte delle funzionalità di Google Drive. Inoltre, a novembre, l'app Drive ha ricevuto una nuova funzione "Scansiona" che mira a migliorare ulteriormente l'esperienza di scansione dei documenti degli utenti.

La funzione "Scansiona" in Google Drive include un mirino personalizzato per un migliore allineamento dei documenti e controlli più intuitivi, facilitando il processo di scansione. La modalità "Acquisizione automatica" scatta automaticamente una foto quando il documento è posizionato in maniera ottimale, eliminando la necessità di clic manuali. Esiste anche una modalità di cattura manuale per chi preferisce maggiore controllo.

Utilizzando l'intelligenza artificiale, Google Drive suggerisce anche titoli pertinenti per i documenti scannerizzati. Ad esempio, quando si scannerizza una ricevuta, Drive potrebbe aggiungere automaticamente la posizione del punto vendita e la data.

Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la consolidazione della gestione dei documenti all'interno di Drive, permettendo agli utenti di affidarsi a questa piattaforma tutto-in-uno per la scansione e l'organizzazione dei loro documenti importanti.

Per facilitare il passaggio per gli utenti di Stack, Google ha implementato un modo semplice per trasferire tutti i documenti in Drive. Nelle impostazioni dell'account di Stack, gli utenti possono trovare l'opzione "Esporta tutti i documenti su Drive", che consente di trasferire tutti i documenti in una specifica cartella in Drive in modo rapido e senza problemi.

Il termine di Stack è parte di un obiettivo più ampio di Google di semplificare e ottimizzare i suoi servizi, garantendo agli utenti un'esperienza più fluida e integrata.