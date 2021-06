Google Fit e Strava, errori di sincronizzazione e app bloccate

Tranquilli, non è impazzito il vostro smartphone e non si è bloccata la vostra connessione ad internet, ci sono problemi con la sincronizzazione tra l’applicazione Strava e Google Fit. Molte segnalazioni indicano come sia al momento impossibile sincronizzare i risultati dei propri workout oppure collegare i due diversi servizi. Cosa sta accadendo?

Dopo un problema che ha colpito Fitbit la settimana scorsa, ora è la sincronizzazione tra Strava e Google Fit ad avere difficoltà. Non è possibile caricare i risultati dei propri esercizi dall’applicazione di Strava a Google Fit e, se si cerca di rimuovere e concedere nuovamente le autorizzazioni per la sincronizzazione, l’azienda americana colosso delle ricerche restituisce un messaggio di errore.

Potete quindi stare tranquilli, non siete voi che state sbagliando qualcosa ma è il servizio che ha dei grossi problemi per alcuni utenti. Cercare di risolvere il problema revocando le autorizzazioni e poi effettuando nuovamente la connessione tra i due servizi porta a un nulla di fatto: la pagina “Collega a Google Fit” restituisce l’errore “Questa app è bloccata“.

“Questa app ha cercato di accedere a informazioni sensibili nel tuo account Google. Per mantenere il tuo account al sicuro, Google ha bloccato questo accesso“.

Questo messaggio suggerisce che il problema potrebbe essere stato causato da Strava che accidentalmente ha cercato di reperire dati sensibili. Non è corretto saltare però subito a conclusioni affrettate, potrebbe essere semplicemente un bug con Google Fit, anche se nessun’altra app di terze parti sta ancora segnalando il problema.

Strava ha riconosciuto il problema di sincronizzazione con un articolo di supporto “Strava Activities not Syncing to Google Fit“:

“Siamo consapevoli di un problema che sta impedendo alle attività Strava di sincronizzarsi con Google Fit. Purtroppo, non abbiamo una tempistica per la risoluzione del problema. Ci scusiamo per l’inconveniente e apprezziamo la vostra pazienza mentre lavoriamo per risolvere il problema“.

L’errore è stato accertato colpisca gli utenti Android ma potenzialmente potrebbe affliggere anche chi utilizza un dispositivo iOS, questo perché dovrebbe dipendere da un errore nella configurazione dei servizi cloud di una delle due aziende.

Purtroppo non c’è modo di aggirare il problema, l’unica cosa che potete fare è attendere pazientemente che gli ingegneri di Google e di Strava trovino una soluzione rapida al problema.