Google Foto sta per diventare un social network?

Secondo le ultime scoperte effettuate scavando all'interno del codice dell'applicazione di Google Foto, presto potrebbe esserci una significativa ristrutturazione della pagina di condivisione dell'app. Queste informazioni suggeriscono l'aggiunta di una pagina che avrà l'aspetto di un feed di notifiche in stile social network, elencando mi piace e commenti agli album, e notificando l'aggiunta di nuove foto o l'inclusione in nuovi gruppi.

Il teardown è stato portato alla luce dai colleghi di Android Authority e dal leaker AssembleDebug, che hanno analizzato la versione 6.85.0.637477501 dell'app Android di Google Foto. Con questa nuova interfaccia, la tradizionale icona di condivisione accanto all'immagine del profilo potrebbe essere sostituita da un'icona di notifica. Cliccando su questa si aprirà la già citata pagina "Attività di Condivisione".

Tuttavia, la pagina attuale denominata "Link Condivisi" non sparirà, rimarrà accessibile cliccando l'icona situata nell'angolo in alto a destra. Il cambiamento progettato punta a una maggiore enfasi sugli aspetti social di Google Foto, offrendo agli utenti un'esperienza che ricorda quelle delle piattaforme di social networking.

Oltre alla pagina di condivisione rinnovata, Google sembra lavorare anche su una trasformazione dell'interfaccia utente per la gestione dello spazio di archiviazione. Questa novità consiste in un indicatore che apparirà quando si clicca su una delle categorie nella sezione "rivedi ed elimina" della pagina di gestione dello spazio. L'indicatore mostrerà quanto spazio si può liberare seguendo tutte le azioni suggerite nella sezione. Il cambiamento potrebbe sembrare piccolo, ma rappresenta un'aggiunta che potrebbe rendere molto più facile la gestione dello spazio di archiviazione per gli utenti del servizio di backup delle immagini.

Queste scoperte seguono la rivelazione di un'altra funzione in sviluppo denominata "My Week", identificata mesi fa e che permetterebbe agli utenti di condividere i momenti più importanti della loro settimana con determinate persone, supportando anche la funzione dei "mi piace".