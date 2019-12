Google, in arrivo il tracciamento delle spedizioni sul motore di ricerca

Il motore di ricerca Google Search potrebbe presto arricchirsi con una nuova funzione: il tracciamento delle spedizioni. Uno strumento estremamente utile soprattutto in particolari periodi dell’anno, come questo che stiamo vivendo (successivo al Black Friday e precedente alle festività natalizie). Per aiutare gli utenti nella ricerca dello stato delle spedizioni, il colosso di Mountain View ha annunciato una nuova funzione (in fase di test) che consente alle compagnie di spedizioni di mostrare le informazioni sui pacchi direttamente su Google Search, senza la necessità che l’utente entri nella pagina della specifica azienda.

In pratica, se vogliamo monitorare una spedizione con Bartolini o DHL (solo per citarne alcuni), non sarà necessario recarsi sul sito web di Bartolini, DHL o uno dei tanti portali che forniscono questo tipo di servizio. Sarà sufficiente digitare su Google il nome della società insieme a determinate parole-chiave e inserire il numero di tracciamento per vedere comparire tutto le informazioni relative allo stato della spedizione.

Google ha dunque reso disponibile un Programma Beta, attivo in tutti i Paesi, che consente alle società di spedizione di iscriversi per testare la funzione e fornire feedback per poterla migliorare. Le aziende che desiderano sfruttare questa nuova funzionalità dovranno utilizzare un’API JSON o XML RESTful e renderla disponibile a Google facendo specifica richiesta al colosso di Mountain View tramite la pagina dedicata, raggiungibile a questo link.

In realtà, su Google esiste già una funzione simile che mostra all’utente le informazioni sugli ordini effettuati con un account Gmail. È questa la limitazione. Con la nuova funzione, invece, sarà possibile consultare lo stato della spedizione direttamente sul motore di ricerca, nello stesso modo – per esempio – in cui otteniamo informazioni immediate sul meteo. Per il momento, non è chiaro quando la nuova funzione sarà disponibile per gli utenti ma siamo convinti che non passerà molto tempo prima di vederla apparire su Google Search.