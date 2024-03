Google mantiene la promessa, ripristinata una storica funzione su alcuni Pixel

Una delle funzioni più amate degli smartphone Pixel era la funzionalità Foto Sferica nell'app Fotocamera Google. Tuttavia, dopo il lancio della serie Pixel 8, Google ha rimosso questa funzione, suscitando delusione tra gli utenti e poi promettendo che la avrebbe reintrodotta.

Un utente di Reddit, PourJarsInReservoirs, ha difatti scoperto che l'ultimo aggiornamento dell'app Fotocamera Google (versione 9.2.113.604778888.19) ha riportato la modalità Foto Sferica per alcuni dispositivi Pixel.

Purtroppo, però, c'è un grosso ma: gli utenti dei più recenti Pixel 8 non beneficeranno di questa novità. Sembrerebbe, infatti, che Google non abbia apportato modifiche alla funzionalità durante la sua breve assenza: la modalità funziona ancora nello stesso modo, richiedendo agli utenti di muovere la fotocamera con cura per evitare distorsioni nelle immagini. Inoltre, offre ancora i cinque diversi tipi di scatti: verticale, grandangolare, fish eye, 360 e orizzontale.

Introdotta originariamente dieci anni fa, la modalità Foto Sferica consentiva agli utenti di catturare viste panoramiche complete a 360 gradi unendo più immagini. Questa funzionalità all'epoca non era solo uno strumento per creare immagini spettacolari, ma aveva anche scopi pratici, come contribuire alla Street View di Google Maps.

Se, dunque, il vostro Pixel era dotato della modalità Foto Sferica potrete tornare ad utilizzarla, mentre se siete in possesso del modello più recente continuerete a non poterla sfruttare... sempre che il tutto non cambi con un aggiornamento futuro.