La mia funzione preferita dei Google Pixel sta avendo grossi problemi

La funzione "Now Playing", un vanto degli smartphone Google Pixel, sta creando notevoli disagi agli utenti, con segnalazioni di malfunzionamenti che si moltiplicano online. Da mesi, la capacità di identificare automaticamente la musica in riproduzione sembra essere compromessa.

Fin dal suo debutto con il Pixel 2, "Now Playing" è stata una delle caratteristiche distintive dei Pixel. La sua capacità di riconoscere istantaneamente le canzoni in riproduzione in ambienti come ristoranti, automobili o altri luoghi pubblici, mostrando titolo e artista direttamente sulla schermata di blocco, ha conquistato molti utenti. Questa funzionalità, basata sull'intelligenza artificiale di Google, permetteva di scoprire nuova musica o identificare brani sconosciuti in modo rapido e discreto, senza dover ricorrere ad app di terze parti. Si tratta di una delle tante piccole comodità che mi tengono legato agli smartphone Pixel di generazione in generazione.

Tuttavia, negli ultimi mesi, "Now Playing" sembra aver perso la sua efficacia. Forum online come Reddit e le community di supporto di Google sono inondati di lamentele da parte di utenti che segnalano malfunzionamenti. Il problema riguarda un'ampia gamma di dispositivi, dal Pixel 6 fino all'ultima serie Pixel 9, suggerendo che non si tratti di un problema isolato a un modello specifico o a una versione del sistema operativo.

Le testimonianze degli utenti descrivono una situazione frustrante. Un utente di Reddit, possessore di un Pixel 6, ha raccontato di come la funzionalità, un tempo impeccabile, ora riconosca a malapena le canzoni, anche durante lunghi viaggi in auto. Altri utenti parlano di prestazioni "orrendamente peggiori" rispetto alle versioni precedenti.

Il problema è stato segnalato per la prima volta sul tracker dei problemi di Google l'anno scorso, ma i commenti recenti indicano che la situazione non è migliorata. Un aggiornamento di Android System Intelligence rilasciato il mese scorso, che prometteva "correzioni di bug e miglioramenti alla funzione Now Playing Album Art di Pixel", non sembra aver risolto il problema per molti utenti.

Alcuni utenti hanno notato un peggioramento della situazione dopo l'aggiornamento ad Android 15. Tuttavia, non è chiaro se l'aggiornamento sia la causa principale del problema, e la disinstallazione dell'ultima versione di Android non è una soluzione praticabile, considerando i benefici che essa apporta in termini di sicurezza e funzionalità generali.

Una possibile soluzione temporanea, suggerita da alcuni utenti, consiste nel cancellare la cache dell'app Android System Intelligence. Per farlo, è necessario accedere alle impostazioni dello smartphone, selezionare "App", poi "Tutte le app", trovare "Android System Intelligence" e infine selezionare "Spazio di archiviazione e cache" e "Svuota cache". Tuttavia, l'efficacia di questo metodo non è garantita, e molti utenti continuano a riscontrare problemi anche dopo averlo provato.

Al momento, non esiste una soluzione definitiva al problema. Google dovrà indagare a fondo sulla questione e rilasciare un aggiornamento software che risolva il problema in modo efficace su tutti i dispositivi interessati. Nel frattempo, gli utenti possono ricorrere ad app alternative come Shazam per identificare la musica in riproduzione, anche se l'uso di app di terze parti è proprio quello che voleva originariamente evitare Google con "Now Playing"...