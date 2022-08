Il servizio dedicato alle mappe ed alla navigazione del colosso americano delle ricerche sta creando diversi grattacapi agli utenti negli ultimi giorni. Sembra che su Google Maps sia stato implementato un nuovo modo di interagire con la mappa ma, essendo questo comportamento apparso solo per alcuni utenti, non si è ancora sicuri se si tratta di un bug o di un aggiornamento. Di certo c’è solo che agli utenti non sembra piacere!

Google Maps è un servizio internet geografico sviluppato da Google che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche del mondo. Insomma un ottimo compagno di avventura, che ci accompagna nei posti dai più ai meno conosciuti, permettendoci di spostarci in comodità e sicurezza.

In passato era possibile essere frenati dall’andare a visitare Paesi a noi ignoti o girovagare in zone sconosciute, ma adesso, grazie a Google Maps, possiamo raggiungere ogni posto e esplorare la città con tutti i suoi intrattenimenti. Basti pensare al raggiungimento di bar, ristoranti, pub, ma anche Hotel, B&B, spiagge, il tutto con le diverse modalità di navigazione: In auto, a piedi, o con i mezzi pubblici.

Negli ultimi giorni sono fioccate però delle segnalazioni da parte di alcuni utenti, i quali hanno riscontrato un fastidioso bug postato in prima battuta su Reddit.

Di solito, quando si va a cliccare su un punto ben preciso della mappa, i menu posizionati in alto ed in basso spariscono, in modo tale da lasciare spazio alla visualizzazione a schermo intero. Ora, sembra invece venga inserito un pin sulla mappa, azione che prima si eseguiva tenendo il dito a lungo su una posizione. Non sappiamo ancora con certezza se si tratta di un bug o di un test A/B di Google, tuttavia non tutti gli utenti riscontrano questa “nuova” caratteristica nell’app.

Al momento non è chiaro nemmeno se solo dispositivi specifici o precise versioni di Android siano interessate dalla questione, ne tanto meno se ha a che fare con una build precisa di Google Maps. Vi terremmo sempre aggiornati riguardo eventuali aggiornamenti.