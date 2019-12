Google Maps si aggiorna: modalità in incognito su iOS e novità per Android

Google Maps si aggiorna introducendo novità volte a favorire la protezione della privacy degli utenti. Sono due le funzioni in arrivo: una per iOS e l’altra per Android. Nel primo caso, Big-G sta rendendo disponibile anche sugli iPhone la possibilità di navigare sfruttando la modalità in incognito. Una funzione già disponibile per gli utenti del sistema del robottino verde.

Basta cliccare sull’immagine di profilo in alto a destra e selezionare “attiva modalità in incognito”. Un’operazione semplice e veloce che deriva della volontà del colosso di Mountain View di semplificare la ricerca relativa alle impostazioni sulla privacy. Proprio come avviene su Chrome, l’app non traccerà nessun tipo di dato. La condivisione della navigazione verrà interrotta, la cronologia delle posizioni non verrà né aggiornata né salvata e non verranno utilizzati i dati personali per personalizzare le ricerche di Maps.

Incognito mode: now rolling out on iOS. 🕶 For when you don't want your Maps activity—like the places you search or navigate to—to be saved to your Google Account. https://t.co/hXkBzkecAq pic.twitter.com/e0yG1Lplbd — Google Maps (@googlemaps) December 9, 2019

Come detto in apertura, una novità riguardante la cronologia delle posizioni è in arrivo invece su Android a partire dal prossimo mese. La funzione è chiamata “bulk delete”, ossia eliminazione in blocco e consentirà agli utenti di eliminare dalle posizioni salvate più luoghi in maniera più rapida e in contemporanea. Come si specifica nel post pubblicato sul blog ufficiale, “ci sarà anche la possibilità di eliminare tutto o parte della linea temporale per intervallo di date a partire dalle impostazioni della Cronologia delle posizioni”.

Inoltre, Google invierà periodicamente una mail all’utente informandolo su quali dati sta salvando e su come gestirli nel caso in cui la Cronologia delle posizioni fosse attiva. Questa è solo l’ultima delle azioni intraprese da Google per cercare di tutelare il più possibile la privacy dei propri utenti. Su Google Maps, infatti, è già stata introdotta l’eliminazione automatica che lascia all’utente la possibilità di scegliere di conservare la cronologia delle posizioni per 3 o 18 mesi.