Google Meet diventa gratis per tutti anche dopo l’emergenza COVID-19

Google Meet diventerà gratuito per tutti gli utenti nelle prossime settimane. L’annuncio è stato fatto direttamente da Big-G sul proprio blog. Una mossa che deriva dall’intensificarsi delle videochiamate causate dall’attuale pandemia in corso. Il servizio di videoconferenze – fino a questo momento riservato a scuole, governi e aziende – continuerà a essere gratuito anche quando l’emergenza sanitaria sarà rientrata.

Come detto, Google Meet è uno strumento utilizzato in ambito professionale o educativo vincolato a un abbonamento G Suite. L’utilizzo è aumentato vertiginosamente in questo periodo di lockdown arrivando a contare oltre 100 milioni di utilizzatori giornalieri. Così a partire da maggio sarà disponibile anche per account privati sul web e tramite le applicazioni mobile iOS e Android.

Coming soon 📣: We'll be offering #GoogleMeet for free to anyone with an email address to help people, businesses, & schools stay connected. Availability for our premium video conferencing product will be rolling out in the coming weeks → https://t.co/Km6EfP7nHl #MeetOurTeam pic.twitter.com/eLn0PV0Sci — G Suite (@gsuite) April 29, 2020

Per la versione gratuita, le riunioni avranno un limite di 60 minuti che comunque verrà applicato dopo il 30 settembre. Non sarà però possibile – al contrario della versione a pagamento – registrare le chiamate. Non mancheranno, invece, altre funzionalità molto interessanti come i sottotitoli in tempo reale e la possibilità di condividere lo schermo con gli altri partecipanti. Le chiamate gratuite infine saranno limitate a un solo host e a un massimo di 100 partecipanti.

Non cambiano invece tutte le funzionalità relativa al rispetto della privacy e sicurezza:

Possibilità di ammettere o negare l’accesso a una riunione

Possibilità di rimuovere o silenziare dei partecipanti

Non sono consentiti gli account anonimi

I video sono protetti da crittografia

Google assicura, infine, i dati non verranno utilizzati per pubblicità e non verranno venduti a terzi. Il rilascio della versione gratuita avverrà gradualmente. Insomma, Google Meet ha lanciato un guanto di sfida a Zoom che – di recente – è finita sotto la lente di ingrandimento proprio per questione di privacy e sicurezza dei dati. Tutti i dettagli su Google Meet gratuito sono consultabili sul sito ufficiale, raggiungibile tramite questo link.