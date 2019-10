Google Messaggi: arriva la funzione per non dimenticare di rispondere

La nuova funzionalità di Google Messaggi, chiamata Reminder, sarà disponibile al pubblico nel corso dei prossimi mesi.

Reminder è la nuova funzionalità di Google Messaggi che aiuterà gli utenti a non dimenticarsi di rispondere ai messaggi.

La novità, che per il momento è disponibile solo per gli utenti iscritti al programma beta, permette ai consumatori di impostare una vera e propria riproposizione di alcune specifiche notifiche per una porzione di tempo ben precisa. Quando il timer scadrà, la notifica apparirà nuovamente nella barra dedicata. Questa funzionalità aiuterà i consumatori a non dimenticarsi di rispondere ai messaggi. In ogni momento, sarà possibile disattivare Reminder anche senza replicare effettivamente all’SMS.

Jane Manchun Wong, l’esperta che spesso analizza i codici di alcune app scovando delle novità nascoste, ha anche pubblicato un tweet in cui viene anticipato un simpatico easter egg. Google, in fondo, è solita includere nelle proprie app delle sorprese pensate appositamente per i propri utenti.

Google Messages added a new Easter Egg The message list wiggles if you tap the "Messages" title for 10 times pic.twitter.com/ruHvoZEnUV — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 24, 2019

Questa scoperta consiste in un’animazione orizzontale delle conversazioni. Per attivare questo easter egg, basterà premere 10 volte sul titolo “Messaggi”.

Le novità sono disponibili solo ed esclusivamente nella build 5.2, aggiornamento disponibile solo per gli utenti che hanno deciso di iscriversi al programma beta. Per ottenere queste anteprime, occorre collegarsi all’apposita pagina ed effettuare la registrazione.