Google Pixel 4, ecco le specifiche tecniche complete

In attesa dell'evento di presentazione del 15 ottobre, sono trapelate online buona parte delle caratteristiche tecniche dei Google Pixel 4 e Pixel 4 XL.

La conferenza di Google del 15 Ottobre sembra possa essere semplicemente una formalità. Infatti, esattamente come per i modelli dello scorso anno, in queste ore sono trapelate buona parte delle informazioni relative ai Pixel 4, gli smartphone che l’azienda di Mountain View svelerà fra due settimane.

La maggior parte delle feature di cui si parlava ormai da mesi sono tutte confermate, la RAM arriverà finalmente a 6 GB, il processore sarà il top di gamma di Qualcomm e lo schermo avrà un refresh rate a 90Hz. Non era ancora trapelata online, invece, la presenza di un misterioso “Pixel Neural Core” che dovrebbe sostituire il “Pixel Visual Core” dello scorso anno. Non conosciamo ancora le caratteristiche di questo chip, ma sembra che si occuperà di aumentare ulteriormente le performance delle già ottime fotocamere con l’utilizzo delle reti neurali. Non viene menzionata la presenza della ricarica wireless.

Cattive notizie per quanto riguarda la confezione di vendita, almeno nel mercato americano non saranno presenti le cuffie. Il caricatore sarà un 18W con ingresso di tipo C, in confezione troveremo appositamente un cavo Type-C/Type-C lungo un metro, mentre non sarà presente un adattatore per le cuffie dotate di jack audio da 3.5mm, ma solamente uno USB-A/USB-C.

Vi lasciamo alle specifiche tecniche complete.

Google Pixel 4

Display: 5.7″ Full HD+ Smooth Display (90Hz OLED)

Batteria: 2800 mAh

Processore: Qualcomm Snapdragon 855 – Pixel Neural Core

Memoria: 6 GB RAM

Storage: 64 GB o 128 GB

Fotocamera posteriore: 12 MP Dual-Pixel + 16 MP Telephoto

Audio: speaker stereo

Sicurezza: Titan M Security Module

OS: Android 10

Google Pixel 4 XL

Display – 6.3″ Quad HD+ Smooth Display (up to 90Hz OLED) – Ambient EQ

Batteria: 3700 mAh

Processore: Qualcomm Snapdragon 855 – Pixel Neural Core

Memoria: 6 GB RAM

Storage: 64 GB or128 GB

Fotocamera posteriore: 12 MP Dual-Pixel + 16 MP Telephoto

Audio: speaker stereo

Sicurezza: Titan M Security Module

OS: Android 10