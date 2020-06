Google Pixel 4A si avvicina: arriva la certificazione FCC

Pixel 4A è sempre più vicino. Lo smartphone made by Google ha ricevuto la certificazione FCC, il che ci porta a pensare che il suo debutto sia ormai alle porte. Il documento però non fornisce dettagli tecnici. Il nuovo dispositivo del colosso di Mountain View potrebbe essere annunciato nel corso del mese di luglio. Le tante indiscrezioni circolate nell’ultimo periodo comunque ci hanno permesso di farci un’idea più o meno precisa di quelle che saranno le caratteristiche tecniche.

A quanto pare, quest’anno Google ha deciso di non presentare la variante XL di Pixel 4A. Solo un modello, dunque, che – sulla base delle informazioni trapelate da alcuni rivenditori francesi – arriverebbe in due colorazioni: nero e blu. I siti d’Oltralpe ci hanno fornito anche una prima indicazione relativa i prezzi di vendita che dovrebbero oscillare tra i 450 e 500 euro. Numeri che devono essere presi con le pinze.

The Google Pixel 4a just hit the FCC, but still no signs of when it'll launch.https://t.co/UQMHk9Tz7r

…at this point, I'm on board with Google releasing it alongside the Pixel 5 as the "Pixel 5a."

H/T @Cstark_27

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 25, 2020