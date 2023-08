In seguito l’annuncio del keynote dell’iPhone da parte di Apple, Google ha seguito l’esempio annunciando un evento dedicato ai Pixel che si terrà il 5 ottobre. È ampiamente atteso che durante questo evento verrà ufficialmente annunciata la serie Google Pixel 8 insieme al Google Pixel Watch 2.

Analogamente all’evento Made by Google dell’anno scorso, anche questa volta l’evento sarà fisico e si terrà a New York City. Google non ha specificato quali dispositivi Pixel verranno presentati nelle informazioni inviate alla stampa. Tuttavia, ha fatto intendere che ci saranno nuovi arrivi nell’intera gamma di Google Pixel, suggerendo che oltre agli smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro, è molto probabile che faccia il suo debutto anche il Pixel Watch 2.

In linea con l’evento, sono emerse anche diverse indiscrezioni riguardanti il Pixel 8. Inizialmente, il Google Store ha involontariamente rivelato la parte posteriore del presunto Pixel 8 Pro, confermando che avrà un comparto fotografico ridisegnato che ospita un modulo fotocamera a triplo sensore. È visibile anche il nuovo termometro posizionato sotto il flash LED.

Altre specifiche del Pixel 8 includono un nuovo pannello display su due modelli e il chipset Tensor G3. Inoltre, ci si aspetta l’introduzione di un nuovo sensore primario da 50 MP e un’interfaccia utente fotocamera rinnovata per entrambi i dispositivi Pixel, anche se il Pro potrebbe beneficiare di un obiettivo ultra-grandangolare aggiornato simile a quello del Pixel 7a.

Nonostante questi miglioramenti hardware e cambiamenti, circolano voci che Google manterrà il prezzo del Pixel 8 offrendo un’opzione di base da 128 GB di storage. A titolo di riferimento, i Pixel 7 e Pixel 7 Pro attualmente si vendono rispettivamente a 599,00€ e 899,00€.

Inoltre, diverse liste di certificazioni FCC confermano il prossimo lancio del duo Pixel 8. Le nuove certificazioni suggeriscono che questi smartphone Android di punta avranno la solita serie di connettività, tra cui l’ultra-wideband, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.3 e il 5G nelle bande mmWave e sub-6.

In modo simile, è stata individuata una lista della FCC per il Pixel Watch 2. Questa lista descrive come il prossimo smartwatch sarà disponibile in varianti Wi-Fi e LTE. Ciò che suscita interesse è l’eventuale introduzione di nuovi cinturini in maglia e sottili in metallo che Google potrebbe lanciare insieme al nuovo dispositivo indossabile.

Inoltre, si dice che il Pixel Watch 2 avrà una struttura più leggera grazie all’adozione di un telaio in alluminio al posto di uno in acciaio inossidabile. Si prevede anche che un processore Snapdragon W5 più veloce ed efficiente sostituirà il datato Snapdragon 4100 SoC. Questo dovrebbe migliorare significativamente la durata della batteria dell’orologio. Infine, potrebbe aggiungere il tracciamento in tempo reale della posizione attraverso la rete Find My Device di Google.