La prima beta di Android 15 è disponibile, correte a scaricarla sul vostro Pixel

Appassionati del sistema operativo Android, gioite! Google ha svelato la prima versione beta di Android 15, offrendo un'anteprima del futuro del software mobile. Mentre il rilascio ufficiale è ancora lontano, la versione beta è ora accessibile agli utenti desiderosi di esplorare gli ultimi aggiornamenti e miglioramenti in prima persona.

La beta 1 di Android 15 è disponibile esclusivamente per i dispositivi Google Pixel, ma potrebbe diventare disponibile per smartphone di altri marchi molto presto. Il lancio di questa versione di anteprima segue due developer preview dedicate agli sviluppatori, offrendo agli appassionati un approccio più semplice e sicuro per testare l'imminente iterazione del software.

Il tuo smartphone è compatibile con Android 15?

Per intraprendere questo entusiasmante viaggio con Android 15 beta, dovete assicurarvi che il vostro dispositivo soddisfi i criteri di idoneità.

Attualmente, la beta è compatibile con i dispositivi della serie Pixel 6 e i modelli più recenti, compresi tutti gli smartphone Pixel della serie a, il Pixel Fold e il Pixel Tablet, anche se questi ultimi due non sono stati ufficialmente venduti nel nostro Paese.

Come iscriversi alla Beta di Android 15

L'adesione al programma beta di Android 15 è un processo semplice. Basterà recarsi al sito web per gli sviluppatori Android utilizzando il browser. Una volta raggiunto il sito, i dispositivi idonei collegati allo stesso account Google con cui si è effettuato l'accesso al sito saranno elencati, consentendo agli utenti di aderire senza problemi toccando il pulsante designato.

Per coloro che sono già iscritti al programma Android 14 Beta, non è necessaria alcuna azione aggiuntiva per passare senza problemi alla versione Android 15 beta. Al contrario, gli utenti che preferiscono rimanere nell'attuale versione beta di Android 14 QPR3 possono rinunciare in questa fase.

Come installare Android 15 Beta

Una volta registrati al programma Beta, potete avviare il processo di installazione accedendo al menu Impostazioni per poi spostarvi su Aggiornamenti software. In seguito, potete aspettarvi di trovare una richiesta di installazione della beta di Android 15, anche se potrebbe essere necessaria una breve attesa durante la diffusione dell'aggiornamento da parte dei server di Google.

Dopo il download e il processo di installazione, che può portare via diversi minuti, un rapido riavvio catapulta gli utenti nel regno di Android 15. Soprannominata "Vanilla Ice Cream", questa iterazione promette miglioramenti sotto la scocca ma di grande impatto per l'esperienza utente complessiva.

Sebbene metodi alternativi come il sideloading offrano un accesso accelerato alla beta, il processo sopra descritto rappresenta il percorso ottimale per la maggior parte degli utenti, garantendo una transizione semplice e senza inutili complessità legate all'installazione manuale da terminale.

Con la beta di Android 15 ora a portata di mano per gli utenti Pixel, il lancio ufficiale della versione finale è sempre più vicino. Mentre gli appassionati e gli sviluppatori scoprono le novità di questa anteprima, Google continua a perfezionare e migliorare l'esperienza Android, ponendo le basi per un'ulteriore evoluzione del software mobile.