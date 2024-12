Google Pixel Drop dicembre 2024: un ricco aggiornamento per smartphone, tablet e smartwatch

Google ha rilasciato oggi il Pixel Feature Drop di dicembre 2024, un aggiornamento software corposo che introduce una serie di nuove funzionalità e miglioramenti per i suoi dispositivi Pixel, tra cui smartphone, tablet e smartwatch. L'aggiornamento, che coincide con il rilascio di Android 15 QPR1, è disponibile a partire da oggi per tutti i dispositivi Pixel compatibili.

Pixel 9

I possessori dei modelli Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold potranno beneficiare di diverse novità interessanti. L'app Pixel Screenshots è stata integrata con Gboard, Circle to Search e Google Wallet, offrendo un'esperienza utente più fluida e intuitiva. L'app Recorder introduce la funzione "Clear voice" per ridurre il rumore di fondo durante le registrazioni, mentre la fotocamera integrata in Instagram supporterà la modalità Ultra HDR per scatti di qualità superiore.

Gli adesivi creati in Pixel Studio possono ora essere visualizzati in Gboard. Inoltre, la funzione Call Screen si arricchisce di risposte contestuali basate su Gemini Nano, il modello di intelligenza artificiale di Google. Ad esempio, durante una chiamata con un corriere, Call Screen potrebbe suggerire risposte come "Nell'atrio", "Dentro" o "Non fuori" in risposta a una domanda su dove lasciare un pacco.

Pixel Fold e Pixel 9 Pro Fold

La modalità Ritratto della fotocamera sui Pixel Fold e Pixel 9 Pro Fold ora consente di utilizzare la funzione Dual Screen, in modo che sia il fotografo che il soggetto possano visualizzare l'anteprima dello scatto.

Inoltre, il Pixel Fold originale riceve la funzione Made You Look, che utilizza animazioni divertenti per catturare l'attenzione dei bambini durante le foto. Il Pixel 9 Pro Fold, invece, introduce un nuovo personaggio Gioia dal film "Inside Out" per animazioni ancora più coinvolgenti.

Pixel Tablet e Pixel Watch

Con Android 15 QPR1, il Pixel Tablet si arricchisce di widget per la schermata di blocco, offrendo un accesso rapido alle informazioni più importanti. Inoltre, Google ha ufficialmente reso disponibile la sua VPN per il tablet, garantendo una maggiore sicurezza e privacy durante la navigazione online.

Anche il Pixel Watch riceve aggiornamenti con il Pixel Feature Drop di dicembre. Le espansioni Live View e Cardio + Target Load offrono nuove funzionalità per il monitoraggio dell'attività fisica e della salute.

Funzionalità estese a tutti i modelli Pixel

L'aggiornamento di dicembre introduce anche una serie di funzionalità disponibili per tutti i modelli Pixel a partire dal Pixel 6. Tra queste, la possibilità di visualizzare la trascrizione in tempo reale di una chiamata automatica con Call Screen, con la possibilità di rispondere o rifiutare la chiamata in qualsiasi momento.

La nuova funzione Simple View aumenta la dimensione del carattere e la sensibilità al tocco per semplificare la navigazione sullo smartphone, mentre la pagina della cronologia di Now Playing mostra le copertine degli album e utilizza Google Search per identificare i brani non riconosciuti dal dispositivo dalla schermata di blocco.

Gemini: nuove estensioni e controllo della smart home

Le estensioni Gemini per Messaggi, Telefono, Spotify e Utility sono ora disponibili ufficialmente per i Pixel 6 e successivi. Google ha inoltre annunciato che Gemini Live sarà disponibile in più lingue e ha introdotto la funzione Saved Info per gli abbonati Advanced. Presto sarà anche possibile utilizzare Gemini per controllare i dispositivi domestici intelligenti accessibili tramite l'account Google.

Sicurezza e privacy migliorate

La funzione Identity Check, in versione beta, richiede l'autenticazione tramite volto o impronta digitale prima di modificare le impostazioni sensibili (come la protezione antifurto e il codice di accesso del dispositivo) o di accedere a password e passkey quando ci si trova in una nuova posizione (non un luogo attendibile).

Nuove funzionalità per tutti, anche chi non ha un Pixel

Oltre alle funzionalità esclusive per i Pixel, Google ha annunciato una serie di novità per tutti i dispositivi Android, tra cui Expressive Captions, che descrivono l'intensità e l'emozione del parlato nei contenuti video, e Quick Share, che consente di trasferire file tramite la scansione di un codice QR.