Google rimuove Kaspersky dal Play Store

Nel corso del fine settimana scorso, Google ha rimosso tutte le app di sicurezza Android sviluppate da Kaspersky dal Google Play Store e ha disattivato gli account sviluppatore della società russa. Questa decisione ha causato l’improvvisa indisponibilità di prodotti come Kaspersky Endpoint Security e VPN & Antivirus by Kaspersky per gli utenti negli Stati Uniti e in altre regioni del mondo.

La rimozione delle app è stata segnalata da vari utenti che, nei giorni scorsi, hanno notato l’assenza dei prodotti Kaspersky dallo store. Domenica scorsa, l’azienda russa ha confermato il problema sui propri forum ufficiali, affermando di essere al lavoro per indagare sulle cause di questa rimozione e trovare soluzioni che consentano agli utenti di continuare a scaricare e aggiornare le proprie applicazioni.

Un portavoce di Kaspersky ha dichiarato che al momento “i download e gli aggiornamenti dei prodotti Kaspersky non sono temporaneamente disponibili sul Google Play Store” e che l’azienda sta cercando di risolvere la situazione.

Nel frattempo, Kaspersky ha fornito agli utenti alcune soluzioni alternative, suggerendo di scaricare le sue app di sicurezza da altri store come il Galaxy Store, Huawei AppGallery e Xiaomi GetApps. Inoltre, le applicazioni possono essere scaricate direttamente dal sito ufficiale di Kaspersky tramite file di installazione .apk. L’azienda ha anche pubblicato una pagina di supporto che guida gli utenti su come installare e attivare il software su dispositivi Android.

Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra Kaspersky e il governo degli Stati Uniti. A luglio, la società aveva annunciato la chiusura delle sue operazioni sul suolo statunitense a causa delle sanzioni imposte dal governo degli Stati Uniti per presunti rischi alla sicurezza nazionale.

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, infatti, aveva vietato l’uso del software antivirus Kaspersky, imponendo anche restrizioni a 12 dirigenti della società. Proprio queste sanzioni, come confermato da Google, hanno portato alla rimozione delle app di Kaspersky dal Play Store.

Infine, a settembre, Kaspersky aveva sostituito il suo software anti-malware sui computer dei clienti statunitensi con una soluzione antivirus di UltraAV, senza avvisare i clienti o chiedere il loro consenso, alimentando ulteriormente le preoccupazioni sul comportamento dell’azienda.