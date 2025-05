Google ha svelato per errore il nuovo design di Android

Un post pubblicato e rapidamente rimosso da Google, ha svelato l'imminente ridisegno dell'interfaccia Android, denominato "Material 3 Expressive". Questa evoluzione grafica, descritta come l'aggiornamento "più studiato" nella storia dell'azienda, promette di trasformare radicalmente l'esperienza utente delle app e del sistema operativo, puntando su un'interfaccia più intuitiva e visivamente coinvolgente. La ricerca alla base di questo cambiamento è impressionante: ben 46 cicli di progettazione e analisi che hanno coinvolto oltre 18.000 partecipanti, a dimostrazione dell'impegno di Google nel perfezionare ogni minimo dettaglio.

Nonostante la rimozione del post ufficiale, le informazioni sono state salvate grazie alla Wayback Machine e alle immagini recuperate da 9to5Google. I dettagli emersi rivelano un ripensamento profondo dell'interazione uomo-macchina, con particolare attenzione a colore, forme, dimensioni e animazioni, tutti elementi sapientemente orchestrati per migliorare l'usabilità dei prodotti Google. L'annuncio ufficiale era probabilmente previsto durante il prossimo Google I/O, dove una sessione dedicata approfondirà tutti i dettagli di questa nuova filosofia di design.

Google via 9to5Google

La ricerca condotta ha analizzato aspetti sorprendentemente dettagliati dell'esperienza utente: dove si concentra l'attenzione delle persone quando guardano uno schermo, quanto velocemente comprendono un'interfaccia e come reagiscono emotivamente a diversi stili visivi. Persino elementi apparentemente secondari sono stati oggetto di studi approfonditi, come quale indicatore di caricamento faccia percepire l'attesa come più breve o quale sia la dimensione ideale per un pulsante che ne migliori la velocità di interazione senza sovrastare gli altri elementi.

I risultati di questi studi sono straordinari: secondo quanto riportato, Material 3 Expressive permetterebbe agli utenti di individuare gli elementi chiave dell'interfaccia fino a quattro volte più velocemente rispetto all'attuale design Material 3. Un dato particolarmente significativo riguarda l'accessibilità intergenerazionale: la nuova interfaccia sembra livellare le differenze di età nell'interazione con i dispositivi, consentendo agli utenti over 45 di individuare gli elementi dell'interfaccia con la stessa rapidità dei più giovani.

Google via 9to5Google

Le indiscrezioni degli ultimi giorni avevano già anticipato alcuni cambiamenti significativi nell'interfaccia utente di Android, tra cui icone ridisegnate nella barra di stato (come quella della batteria), un nuovo font per l'orologio e un menu delle impostazioni rapide completamente rinnovato. Altri leak hanno mostrato modifiche sostanziali anche all'app Google Clock, suggerendo un restyling a tutto tondo dell'esperienza visiva di Android.

La filosofia alla base di Material 3 Expressive sembra combinare l'efficienza funzionale con una dimensione più emotiva e coinvolgente. Google ha evitato finora di ripubblicare il post rivelatore, e non è chiaro quando l'azienda intendesse originariamente annunciare questa importante evoluzione del design. The Verge ha contattato Google per ottenere maggiori informazioni, ma al momento della stesura dell'articolo non aveva ancora ricevuto risposta.