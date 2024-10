Google vuole uccidere Shazam per Android (e non solo)

Google ha recentemente introdotto una nuova funzionalità per gli utenti Android: una tile Ricerca Canzoni nei Quick Settings. Tale aggiornamento, scoperto nella versione beta dell'app Google (15.39.39.29.arm64), permette di identificare brani musicali direttamente dalla barra delle impostazioni rapide, facilitando enormemente il riconoscimento delle canzoni senza dover aprire altre app.

La tile, una volta attivata, utilizza un'interfaccia visiva familiare agli utenti che hanno già utilizzato l'opzione di riconoscimento delle canzoni disponibile nell'app Google. Il suo funzionamento è semplice: toccando la tile appena aggiunta, si attiva un'animazione simile a un globo che si espande e si contrae mentre identifica la canzone in ascolto. Questo strumento diventa così rapidamente accessibile all'interno del pannello dei Quick Settings per un riconoscimento ancora più immediato.

A chi serve più Shazam o SoundHound?

Questo aggiornamento non solo semplifica la procedura di identificazione dei brani, ma rappresenta anche un passo avanti nell'integrazione di servizi sempre più personalizzati e accessibili direttamente dalla schermata principale del dispositivo mobile. Sebbene la funzionalità di riconoscimento musica in background offerta da dispositivi come il Pixel sia già apprezzata per la sua autonomia, la nuova tile offre un'alternativa valida per chi preferisce un controllo manuale o utilizza dispositivi che non dispongono della funzionalità Now Playing.

È possibile provare subito la nuova tile installando la versione beta dell'app Google da APKMirror. Considerando la presenza già attiva e funzionante della funzionalità nella beta, è presumibile che verrà presto rilasciata anche nella versione stabile dell'app.

La continua evoluzione delle funzionalità accessibili tramite i Quick Settings di Android testimonia l'attenzione di Google verso un'esperienza utente che privilegia efficienza e personalizzazione, arricchendo costantemente l'offerta con nuove opzioni che rispondono a esigenze pratiche quotidiane.