HarmonyOS non farà la fine di Windows Mobile

HarmonyOS ha troppe frecce al suo arco per avere lo stesso destino di Windows Mobile. Il nuovo sistema operativo sembra ormai pronto per fare il suo debutto con i prossimi smartphone del produttore cinese e ciò potrebbe avvenire già con Huawei P50.

L’OS di Huawei è stato oggetto di mesi e mesi di Beta testing e tanti anni di sviluppo. Sarà il fulcro di connessione tra diversi dispositivi, non solo degli smartphone ovviamente, e già questo lo rende essenziale per le categorie di prodotto la quale farà comunicare.

In una recente intervista, il responsabile capo della divisione software della società cinese ha sollevato grosse aspettative sul nuovo terzo concorrente in arrivo, rimarcando che non avrà similitudini con gli altri due: Android e iOS. Se un nuovo competitor non può fare che bene al mercato, un OS tutto nuovo potrebbero essere percepito dal cliente come un dover reimparare da zero o quasi. I fan, gli smaliziati e chi è mosso dalla curiosità invece potrebbe essere affascinato ed acquistarlo ma, lo sappiamo, il mercato che conta non lo fanno queste tre categorie.

E’ dal 2016 che Huawei ha iniziato i lavori su HarmonyOS e il ban di Trump ne ha solo accelerato la sua realizzazione. Microsoft qualche anno fa ci provò e realizzo Windows Phone prima e Windows Mobile poi, sistema operativo che però nutriva dalla sua una centellinata schiera di brand e questi non erano nemmeno tanto convinti. La società di Redmond arrivò troppo in ritardo e lo sviluppo delle applicazioni non decollò: questa fu una delle colonne portanti che non arrivò a compimento e travolse l’OS prima ancora di guadagnare fette di mercato.

In più Huawei ha dalla sua la Cina, gigantesco bacino di utenza dalla trazione decisamente patriottica che non comprerà smartphone Huawei ad occhi chiusi ma quasi. Le differenza tra HarmonyOS e Windows Mobile sono enormi e l’OS di Huawei parte già con alle spalle un numero di possibilità che non possono portarlo a condividere lo stesso destino dell’ex sistema operativo dei Nokia Lumia.