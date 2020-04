Haylou Solar è un nuovo smartwatch economico, ma con delle specifiche tecniche abbastanza interessanti (tenendo presente la fascia di riferimento). La società, legata a Xiaomi, ha già lanciato solo pochi mesi fa un dispositivo indossabile caratterizzato da un prezzo molto contenuto (Haylou LS01).

Chiariamo subito un aspetto: pur chiamandosi Haylou Solar, non vi è la possibilità di ricaricare il dispositivo grazie alla luce solare. Quella funzionalità avrebbe certamente fatto aumentare il prezzo. La campagna di crowdfunding è già iniziata su YouPin, la piattaforma di Xiaomi, e non si esclude che lo smartwatch possa giungere anche in Europa.

Il suo costo è pari a 149 Yuan (il corrispettivo di 19,45 euro). Pur avendo un prezzo molto basso, non mancano delle specifiche tecniche molto interessanti. Troviamo infatti un display circolare a colori da 1,28 pollici e risoluzione 240×240 pixel, circondato da una cornice in metallo. Il design è minimalista e molto elegante. Lo schermo garantisce dei colori ricchi anche in presenza di una quantità eccessiva di luce.

Presenti dei sensori ottici per la frequenza cardiaca che, sfruttando alcuni algoritmi, riescono ad analizzare costantemente la frequenza cardiaca. Sono incluse oltre 12 modalità di allentamento, tra cui corsa all’aperto, ciclismo e basket. L’autonomia del device potrebbe coincidere con circa 30 giorni (che diventano 15 se è attivo il monitoraggio continuo del battito cardiaco).

Haylou si conferma quindi essere un produttore che si dedica molto su dispositivi dotati di un ottimo rapporto qualità/prezzo, che non possono ovviamente raggiungere i livelli di prodotti come Samsung Galaxy Watch (disponibile su Amazon).