Samsung Galaxy Watch4 a SOLI 99€? Possibile ma solo per poco!

Vorreste acquistare un buono smartwatch ma avete un budget sotto i 100 Euro? Ecco l'offerta perfetta per voi e anche su un modello di prima qualità! Stiamo parlando del Samsung Galaxy Watch4 disponibile su Unieuro! Questo smartwatch all'avanguardia, con la sua ghiera touch in alluminio e una memoria da 16GB, è il compagno ideale per chi desidera rimanere connesso e monitorare la propria salute e le proprie attività. In sconto a soli 99,99€, vi permette di godere della tecnologia wearable all'avanguardia a un prezzo davvero accessibile!

Samsung Galaxy Watch4, perfetto per qualsiasi attività sportiva e non

Il Samsung Galaxy Watch4 è la scelta ideale per coloro che cercano un supporto tecnologico avanzato, in grado di supportare un percorso verso una vita più sana e attiva. Con le sue funzionalità innovative, come la misurazione della composizione corporea, è perfetto per gli appassionati del fitness che vogliono monitorare nei dettagli i propri progressi e stabilire obiettivi personalizzati. Grazie al sensore Samsung BioActive e al potente chip, offre analisi precise su grasso corporeo, muscoli scheletrici, e livelli di acqua corporea, permettendo così di avere una panoramica completa sul proprio stato di salute fisica.

Oltre alle sue capacità di monitoraggio della salute, questo smartwatch è un ottimo compagno sociale. Permette di condividere i propri successi e di gareggiare in sfide amichevoli con famiglia e amici, rendendo l'esercizio fisico un'esperienza divertente e stimolante. Il Samsung Galaxy Watch4 si rivela senza alcun dubbio come una scelta eccezionale per chi vuole connettere il benessere fisico e sociale attraverso la tecnologia! Che sia per voi stessi o come regalo per un caro, rappresenta un investimento prezioso per chiunque voglia ricevere quel incentivo in più nella gestione della propria salute.

Il Samsung Galaxy Watch4, inoltre, è dotato di uno schermo da 1,2 pollici OLED che offre una risoluzione nitida di 396 x 396 pixel, include una tecnologia touch per una navigazione intuitiva. Da menzionare anche la frequenza di processore di 1,8 MHz, supportata da 1500 MB di RAM e 16 GB di memoria flash, assicurando fluidità di utilizzo e spazio ampio per app e dati.

Include anche connettività Wi-Fi e GPS, e una batteria da 247 mAh. Il cinturino in silicone nero e il corpo in alluminio conferiscono un aspetto elegante, mentre il sistema operativo Wear OS offre accesso a un'ampia gamma di app e funzionalità, tra cui la misurazione della composizione corporea, per una conoscenza più profonda del proprio stato di salute attraverso il sensore Samsung BioActive e il monitoraggio dell'attività fisica condiviso con amici e famiglia.

Con un prezzo di appena 99,99€, il Samsung Galaxy Watch4 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca uno smartwatch completo e all'avanguardia. La sua tecnologia avanzata per il monitoraggio della salute, insieme alla possibilità di condividere traguardi e competizioni con amici, lo rendono un ottimo investimento per migliorare il proprio benessere quotidiano. Vi consigliamo di approfittare di questa offerta per accedere a uno strumento potente che vi consente di conoscere meglio il vostro corpo e di rimanere connessi. Non fatevelo scappare!

