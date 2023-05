Se siete alla ricerca di un modo lussuoso per trasportare i vostri AirPods Pro di seconda generazione, potreste essere interessati alla nuova custodia in pelle e al cordino marchiati Hermès, anche se in pochi possono permettersi di spendere queste cifre solo per abbellire i propri auricolari wireless.

La casa di moda francese ha collaborato con Apple per creare questi accessori di alta gamma progettati per dare un tocco di stile e proteggere gli auricolari. Non è la prima volta che le due aziende collaborano per la realizzazione di accessori dedicati ai prodotti marchiati Apple.

La custodia per AirPods Pro di Hermès è realizzata in pelle di vitello Swift, una pelle liscia e lucida. È disponibile in vari colori, come Gold, Bleu Navy, Vert Criquet/Vert Bambou, Mauve Sylvestre/Rose Azalée e Bleu Lin/Étain. La custodia presenta anche un Clou de Selle stampato a caldo sul retro, che indica il pulsante di accoppiamento degli AirPods Pro. La pelle è abbastanza sottile da consentire la ricarica wireless senza dover rimuovere la custodia.

La custodia è inoltre dotata di un lungo cinturino in pelle regolabile che consente di indossarla come collana, tracolla o accessorio da borsa. Il cinturino è dotato di un Clou de Selle circolare in ottone palladio che aggiunge un tocco di eleganza e raffinatezza. Il cinturino può essere staccato dalla custodia se si preferisce utilizzarlo separatamente.

L’azienda ha presentato anche un comodo laccetto se si preferisce trasportare gli auricolari senza una cover protettiva extra. Il laccetto Hermès per gli AirPods Pro di seconda generazione è disponibile nei colori Bambou, Gold, Bleu Navy, Rose Azalée e Bleu Lin e presenta un Clou de Selle circolare in ottone palladio.

La custodia e il laccetto per AirPods Pro di Hermès sono disponibili sul sito web di Hermès al prezzo di 780 euro e 280 euro rispettivamente. Questi accessori non sono affatto economici, ma sono certamente unici ed esclusivi, anche se a nostro parere decisamente esagerati per degli auricolari dal prezzo relativamente molto contenuto.