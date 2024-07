HMD riporta in auge i Lumia, basterà a riconquistare gli utenti?

HMD ha recentemente lanciato il suo nuovo smartphone di fascia media, il HMD Skyline, presentato ufficialmente oggi dopo alcuni giorni di teaser. La novità non finisce qui: il dispositivo è già disponibile per l'acquisto, mostrando la rapidità con cui l'azienda finlandese vuole portare le sue innovazioni al consumatore.

Skyline è frutto di una collaborazione tra HMD e i suoi fan, che hanno contribuito con i loro feedback alla realizzazione di un prodotto che risponde a tutte le principali esigenze del mercato. E l'abbiamo già detto che sembra un Nokia Lumia con Windows Phone?

Tra le caratteristiche che distinguono il Skyline ci sono la sua facilità di riparazione, grazie alla collaborazione con iFixit. Questo aspetto ha permesso al dispositivo di ottenere un punteggio di 9/10 per la facilità di riparabilità. Inoltre, iFixit offrirà kit per smontare Skyline e venderà componenti come moduli display, cover per batterie, batterie e porte di ricarica/sub-board in mercati selezionati.

Il dispositivo è equipaggiato con un display P-OLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, protetto da Corning Gorilla Glass 3. All'interno, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, con configurazioni di 8/12GB di RAM e 128GB/256GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB tramite microSD. Il comparto fotografico è composto da una tripla camera posteriore (108MP principale, 13MP ultra-wide e 50MP teleobiettivo) e una camera frontale da 50MP.

La batteria da 4600mAh di HMD Skyline supporta la ricarica rapida a 33W, oltre alla ricarica magnetica wireless Qi2 da 15W e a quella wireless inversa da 5W. Un dettaglio non trascurabile è che lo smartphone funziona con Android 14 ma riceverà aggiornamenti per soli due anni e patch di sicurezza per tre anni.

Un dispositivo completo, pronto a soddisfare le molteplici esigenze degli utenti

Attualmente, HMD Skyline è disponibile per l'acquisto a un prezzo di 499 euro per il modello 8/128GB e 599 euro per il 12/256GB, posizionandosi come un'opzione interessante nel competitivo segmento di mercato medio.