ho.mobile: tutti i vantaggi delle SIM native

L'operatore ho., conosciuto per la sua gamma di tariffe dai prezzi estremamente competitivi per la portabilità dei numeri di telefono, offre ai clienti che decidono di sottoscrivere un contratto di attivazione di un nuovo numero, un'offerta dall'alto rapporto qualità-prezzo che va ben oltre al beneficiare della rete 4G considerata la migliore d'Italia da Opensignal.

Chi decide di attivare una nuova linea presso ho. ha diritto infatti a 70GB in 4G fino a 30 Mbps, minuti e SMS illimitati al prezzo di 8,99 euro al mese, ai quali vanno aggiunti i 9,99 euro da versare una tantum per l'attivazione della nuova SIM. I vantaggi delle SIM native ho. non si esauriscono, tuttavia, qui: l'operatore offre, infatti, ai propri clienti, senza costi aggiuntivi, una serie di servizi pensati per estendere le funzionalità di chiamata, ma anche gestire al meglio le proprie operazioni telefoniche nel loro complesso.

Tutti i servizi gratuiti delle SIM ho.:

1. Servizio ho.chiamato

Grazie al servizio ho.chiamato i titolari di SIM nativa ho. possono ricevere un SMS nel caso in cui il numero chiamato non fosse al momento raggiungibile perché spento, occupato o fuori campo. Se mittente e destinatario sono entrambi clienti ho., l'SMS di avviso sarà inviato a entrambi.

2. Avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è un'utile funzionalità che avvisa con un segnale acustico le chiamate in arrivo mentre si è impegnati in un'altra conversazione. Si può quindi scegliere se ignorare la chiamata in arrivo, alternare le due conversazioni o mettere in pausa la chiamata già in corso. La gestione di queste funzionalità e la possibilità di utilizzare l'avviso di chiamata anche all'estero è soggetta a variazioni da verificare caso per caso nelle impostazioni del proprio telefono.

3. Trasferimento di chiamata

Il trasferimento di chiamata permette di inoltrare tutte le chiamate dirette al proprio numero con sim ho. a un altro numero di rete sia fissa che mobile, a patto che sia italiano. Come nel caso dell'avviso di chiamata, anche il trasferimento può essere gestito dalle impostazioni del telefono. Le telefonate trasferite verranno addebitate in base alle condizioni del proprio piano tariffario.

4. Conference

Il servizio Conference permette di includere fino a 5 persone nella stessa telefonata e isolare la chiamata con un partecipante alla volta. I costi, calcolati in base alla somma dei minuti di conversazione con ciascuno dei numeri dei partecipanti, vengono addebitati alla persona che ha avviato la chiamata.

5. Blocco chiamate e SMS

ho. pensa alla sicurezza degli utenti con il servizio di blocco chiamate e SMS, che gestisce le autorizzazioni per le chiamate e i messaggi in uscita dalle impostazioni del telefono o usando apposite stringhe di comando manuali. L'utente può scegliere, una volta attivato il servizio, se impedire solo le chiamate internazionali o tutte le telefonate e i messaggi SMS in uscita dalla propria SIM ho. A questo servizio si aggiunge il blocco nativo dei servizi digitali a pagamento, che gli utenti attivano spesso involontariamente consumando il proprio credito residuo, e dei numeri a pagamento 199 e 899.

6. Ricevuta di consegna

Infine ho. permette, grazie al servizio di ricevuta di consegna, di ricevere un avviso di conferma quando gli SMS inviati vengono consegnati al destinatario. Anche questo servizio potrà essere attivato direttamente dalle impostazioni dello smartphone.

Oltre all'offerta con 70GB, chiamate e minuti illimitati e i servizi gratuiti sopracitati a 8,99 euro mensili, riservata all'attivazione di nuovi numeri, ho. offre tariffe di portabilità a partire da 5,99 euro al mese, offerte dati da 100 o 200GB in 4G fino a 30 o 60Mbps e un'offerta speciale a 2,99 euro al mese riservata ai dispositivi intelligenti IoT.