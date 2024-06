Honor 200 Series, l'IA come motore per l'eccellenza

L'intelligenza artificiale sta trasformando l'esperienza moderna degli smartphone con funzionalità avanzate e comandi più completi, ma semplici da seguire, anche per chi è abituato ad un accesso semplificato.

Con una crescente richiesta di funzionalità IA nei nuovi smartphone, specialmente in seguito all’arrivo di nuovi modelli di linguaggi, i produttori si stanno perfezionando nell’integrare tecnologie sempre più sofisticate per migliorare la funzionalità, personalizzare l'esperienza degli utenti e aumentare l'efficienza complessiva.

Per soddisfare questa domanda, HONOR nella sua nuovissima gamma HONOR 200 introduce diverse funzionalità avanzate di IA, tipicamente riservate ai dispositivi di più alta gamma.

L'azienda ha equipaggiato una serie di funzionalità IA e personalizzazioni di livello flagship nei modelli HONOR 200 e HONOR 200 Pro, garantendo un'esperienza premium senza, tuttavia, l’obbligo di spendere cifre prossime alle migliaia di euro.

Nei suoi smartphone di fascia media, HONOR sta stabilendo un nuovo standard di aspettative dedicate ai propri consumatori; la serie HONOR 200 ne è infatti un chiaro esempio, questi modelli sono impreziositi di caratteristiche all’avanguardia per quanto riguarda la fotocamera, il display, la batteria e, naturalmente, l’IA.

L'esperienza IA si basa sulle capacità di MagicOS 8.0 di HONOR e sul sistema software Android 14, consentendo all'azienda di trasferire tecnologie IA fondamentali anche ai dispositivi di fascia media.

Fotografia potenziata

Una delle caratteristiche distintive della serie HONOR 200 è la funzione AI Portrait, sviluppata in collaborazione con il prestigioso studio parigino Studio Harcourt. Questa partnership sfrutta l'esperienza di Studio Harcourt nella gestione di luci e ombre per migliorare l'effetto 3D e la profondità nelle fotografie ritratto. La tecnologia IA nella serie HONOR 200 identifica intelligentemente le scene di ripresa e regola automaticamente luce, colore e composizione, garantendo che ogni foto trasmetta una qualità artistica.

Entrambi HONOR 200 e HONOR 200 Pro vantano un sistema a tripla fotocamera, con una fotocamera principale da 50MP, un obiettivo fotografico da 50MP e una fotocamera ultra-wide e macro da 12MP. La versione Pro prevede, inoltre, il sensore avanzato H9000 del HONOR Magic6 Pro, che consente agli utenti di migliorare la fotografia in scene notturne. La funzione AI Motion Sensing dell'azienda, precedentemente disponibile solo sulla serie HONOR Magic, può ora essere sperimentata anche sulla variante HONOR 200 Pro.

Privacy al primo posto

L’intelligenza artificiale nella gamma HONOR 200 non limita, però, solamente all’ambito fotografico; l’azienda, infatti, ha previsto ulteriori campi di applicazioni come AI Blur Private Info che consente agli utenti di oscurare facilmente informazioni sensibili dalle immagini con un solo clic, come nomi, password e numeri di contatto.

Comfort personalizzato

In aggiunta, è presente anche AI Circadian Night Display di HONOR che adatta automaticamente la temperatura del colore dello schermo in base all'ora del giorno. Durante il giorno, il display mantiene una temperatura di colore più fredda per una visualizzazione più nitida e brillante.

Tuttavia, quando si avvicina la sera e durante la notte, il sistema grazie ad un sapiente utilizzo della IA, riduce gradualmente la temperatura del colore verso tonalità più calde. Questo adattamento mira a ridurre l'esposizione alla luce blu, che può interferire con la produzione di melatonina e disturbare il sonno.

Multitasking intelligente

La serie HONOR 200 porta con sé anche Magic Portal, un sistema di gestione che opera tramite l’intelligenza artificiale e che debutta, per la prima volta, nel segmento di fascia media. Questa funzione da smartphone flagship, progettata per ottimizzare il multitasking, è stata introdotta per la prima volta nel HONOR Magic6 Pro.

Come funziona? Utilizza l'IA per interpretare messaggi di testo, immagini e comportamenti dell'utente, suggerendo app adatte per un'interazione senza interruzioni.

Ad esempio, gli utenti possono copiare facilmente un indirizzo e trascinarlo direttamente in un'app di navigazione, evitando la necessità di copiare e incollare manualmente. Questa funzione è compatibile con una varietà di app, tra cui Google Maps, WhatsApp, Gmail, Facebook, Instagram, X, TikTok, WeChat e Taobao.

L’IA alla portata di tutti

La nuova serie HONOR 200 è disponibile, come anticipato, ad una cifra davvero interessante: 599,90 euro per HONOR 200 8/256GB (oppure 649,90 euro per la variante 12/512GB) e 799,90 euro per HONOR 200 Pro (12/512GB).

