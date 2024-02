Honor lavora a un concorrente di Galaxy Z Flip

Il 2024 sembra essere l'anno degli smartphone pieghevoli: dopo l'economico modello di Nubia, anche Honor ha annunciato che quest'anno presenterà uno smartphone pieghevole a conchiglia, segnando la sua prima incursione in questo campo che ha guadagnato popolarità grazie a marchi come Samsung e Motorola.

Questa decisione si inserisce nella strategia di Honor di espandersi nel segmento premium del mercato, dove intende sfidare marchi consolidati come Samsung e Apple.

George Zhao, CEO dell'azienda, ha spiegato che Honor ha già diversi modelli di smartphone pieghevoli sul mercato, ma tutti nello stile a libro del dispositivo pieghevole, tra cui l'Honor Magic V2 lanciato l'anno scorso. Entrare nel mercato dei pieghevoli a conchiglia espanderà, dunque, la presenza di Honor, posizionandoli come potenziali competitor a prezzi più convenienti rispetto alla concorrenza.

"Siamo molto positivi sui pieghevoli per il futuro."

I pieghevoli sono considerati dispositivi di fascia alta e le previsioni indicano un aumento delle vendite nel 2024. Honor, nata come spin-off di Huawei nel 2020 a seguito delle sanzioni degli Stati Uniti, ha cercato di prosperare come marchio indipendente, trovando successo in Cina; il suo focus è ora sulla crescita nei mercati internazionali, dove non è ancora presente tra i primi 5 giocatori a livello globale.

Zhao ha, ovviamente, espresso la speranza che le vendite all'estero superino quelle in Cina nei prossimi anni. Che questo nuovo pieghevole sia la giusta occasione per riuscire nell'intento?