Siamo ufficialmente approdati ad IFA 2022, la fiera berlinese che ogni anno apre le porte al pubblico interessato a scoprire tutte le novità relative non solo agli smartphone ma anche a tutta l’elettronica di consumo.

Honor ha in programma il lancio di diversi nuovi prodotti del proprio ecosistema connesso e, mentre noi saremo presenti di persona pronti a raccontarvi tutto quello che sarà annunciato, è per voi possibile seguire il keynote direttamente online comodamente da casa.

Honor, Embracing the Connected Future

La conferenza di Honor avrà luogo, come già detto in apertura, ad IFA 2022. Il lancio dei nuovi prodotti avverrà oggi 2 settembre alle ore 17:00 e ci sono diversi modi in cui potrete prendere parte all’evento di lancio.

Il primo metodo consiste nel recarsi sul sito ufficiale Honor, alla pagina dedicata:

Vi basterà cliccare sul link qui sopra per raggiungere immediatamente lo streaming e non perdervi nemmeno uno dei diversi annunci che sono in programma. Le novità saranno diverse, vi consigliamo di essere puntuali per non farvele sfuggire!

In alternativa il brand trasmetterà la live anche dalle pagine social ufficiali Honor.

Ovviamente non mancherà il nostro racconto in prima persona che arriverà sulle pagine di MobileLabs in un momento successivo, quindi continuate a leggerci nel caso vogliate entrare nei dettagli.

Cosa verrà annunciato?

Grazie alle voci di corridoio che stanno circolando in rete negli ultimi giorni possiamo già provare ad anticiparvi cosa sarà svelato durante l’evento di lancio di Honor.

Ci aspettiamo l’arrivo sul mercato internazionale della serie Honor 70, già ufficiale in Cina, di Honor X8 5G e del tablet Honor Pad 8. Probabilmente vedremo anche nuovi prodotti dedicati alla salute come uno smartwatch o una smartband e, perché no, potrebbe esserci spazio per nuovi laptop e auricolari True Wireless.

Voi cosa vi aspettate di vedere? Seguirete con in diretta l’evento?