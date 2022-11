Honor, in occasione del Black Friday 2022, ha lanciato sul proprio store ufficiale HiHonor tantissime offerte che vi permetteranno di portarvi a casa a prezzo scontato i suoi più interessanti prodotti tech. A partire dai laptop della serie MagicBook, passando dagli smartphone Magic4 Pro e Honor 70, fino ad arrivare allo smartwatch Honor Watch GS 3, ce n’è per tutti i gusti!

Che siate alla ricerca di un nuovo orologio smart da portare al polso, un fiammante laptop per scuola/lavoro oppure vogliate sostituire il vostro smartphone, tra le offerte del Black Friday Honor c’è sicuramente qualcosa che fa per voi. Non dovrete però attendere l’ultimo venerdì del mese: il periodo di offerte Honor dedicate al “venerdì nero” comincia oggi, 15 novembre, e continuerà fino al 30 novembre.

Per fare un esempio, il nuovo Honor 70 annunciato durante l’IFA 2022 di Berlino è proposto in bundle con Honor Band 6, una cover e le Honor Earbuds 3 Pro a prezzo scontato di 50,00 euro per entrambi i tagli di memoria. Per 128GB di memoria il prezzo Black Friday è di 499,90 euro (invece di 549,90 euro), mentre per 256GB di memoria il prezzo è di 549,90 euro (invece di 599,90 euro).

Honor 50, lo smartphone con processore Snapdragon 778G e fotocamera da 108MP, potrà essere vostro a soli 329,90 euro nella sua configurazione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il top di gamma Honor Magic4 Pro dotato di ampio display curvo, un comparto fotografico “cinematografico” certificato IMAX Enhanced e un sistema di ricarica rapida a 100W sia con cavo che wireless, viene proposto a soli 799,90 euro invece che 1.099,90 euro. Un vero affare per chi è alla ricerca di un dispositivo potente e capace!

Il medio gamma Honor X8 5G è invece protagonista di un interessante bundle che comprende anche la smartband Honor Band 6 al prezzo complessivo di 249,90 euro, un risparmio di più di 50 euro sul prezzo originale sommato dei due dispositivi.

Se non avete intenzione di cambiare smartphone, ma volete magari acquistare un accessorio da inserire nell’ecosistema di prodotti del brand, questa è l’occasione giusta per portarvi a casa Honor Watch GS 3, lo smartwatch proposto nella sua variante con cinturino in pelle a soli 189,90 euro invece che 239,90 euro.

Passando al mondo dei laptop Windows, sono due i modelli proposti in sconto da Honor per questo Black Friday: Honor MagicBook 16 con CPU AMD Ryzen 5 5600H, 16GB di RAM e 512GB di memoria interna è scontato di 150,00 euro e può essere acquistato per soli 699,90 euro, mentre Honor MagicBook 14 con CPU AMD Ryzen 5 5500U, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna scende a soli 499,90 euro, un risparmio di ben 250,00 euro sul prezzo di listino!

Offerte Honor per il Black Friday 2022: