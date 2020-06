Honor: ecco lo smartphone che misura la temperatura corporea

Honor Play 4 Pro consentirà ai consumatori di misurare la temperatura corporea grazie a un’apposita tecnologia basata sugli infrarossi. Una funzionalità molto utile specialmente durante questo particolare momento storico.

Ad annunciare questa feature è stato il product manager Wei Xiaolong che, su Weibo, ha anche illustrato come sarà possibile eseguire questo semplice controllo. Gli utenti dovranno infatti avvicinare lo smartphone alla fronte e attendere. Non è una caratteristica riservata solo agli esseri umani: sarà possibile analizzare la temperatura anche degli animali e degli oggetti. Questa specifica tecnologia di Honor Play 4 Pro non è solo capace di rilevare la temperatura, bensì consentirà anche di controllare la TV.

Questo device dovrebbe essere presentato il prossimo 3 giugno, durante un evento dedicato, insieme a Honor Play 4. Le informazioni note sono ancora poche. Probabilmente – in base a quanto emerso in seguito ad alcune indiscrezioni – potremmo trovare il SoC MediaTek Dimensity 800, che supporta il 5G, 4/6/8 GB di RAM, 64/128/256 GB di memoria interna, una batteria da 4.200 mAh (SuperCharge da 40W) e un display da 6,81 pollici.

Non ci resta che attendere il prossimo 3 giugno per scoprire la scheda tecnica completa e maggiori informazioni in merito alla funzionalità che consente di misurare la temperatura. Un altro dispositivo potenzialmente interessante, dopo l’annuncio del possibile arrivo di Honor 30S anche in Italia.