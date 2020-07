Honor lancia due nuovi smartphone: il 5G è ora un lusso per tutti

Honor ha appena presentato ufficialmente due attesi smartphone compatibili con lo standard di quinta generazione. Il prezzo è molto contenuto e questo potrebbe senz’altro convincere gli utenti a scegliere uno tra questi due device.

In particolare, l’evento trasmesso poche ore fa in Cina ha visto come protagonista Honor 30 Lite, un ottimo smartphone di fascia media, e X10 Max 5G, un enorme smartphone con un display che supera i 7 pollici.

Honor X10 Max 5G

Partiamo con lo smartphone con dimensioni estremamente generose. La diagonale del display misura addirittura 7,09 pollici, una dimensione che prime era riservata ai tablet. Ecco la scheda tecnica completa:

SoC MediaTek Dimensity 800 5G (MT6873);

(MT6873); 6/8 GB di RAM;

di RAM; 64/128 GB di memoria interna;

GB di memoria interna; Connettività 5G NSA/SA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, NFC, Bluetooth 5.1;

Display IPS da 7,09 pollici con risoluzione FullHD+ (2.280 x 1.080 pixel) e compatibile con HDR10;

IPS da 7,09 pollici con risoluzione FullHD+ (2.280 x 1.080 pixel) e compatibile con HDR10; Fotocamera posteriore da 48 MP, 8MP e 2 MP;

Fotocamera frontale da 8 MP;

Batteria da 5.000 mAh ;

; Sistema operativo Android 10 (con personalizzazione EMUI 10.1.1, ma senza i servizi Google).

Non abbiamo ancora informazioni in merito alla disponibilità nel nostro paese. Il prezzo di Honor X10 Max 5G varierà da 1.899 CNY (238 euro circa) a 2.499 CNY (313 euro).

Honor 30 Lite

30 Lite, di cui abbiamo più volte parlato, è un altro dispositivo compatibile con il 5G e avente un costo molto contenuto.

SoC MediaTek Dimensity 800 5G (MT6873);

(MT6873); 6/8 GB di RAM;

di RAM; 64/128/256 GB di memoria interna;

di memoria interna; Connettività 5G NSA/SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, Bluetooth 5;

Display LCD da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 90 Hz;

LCD da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 90 Hz; Fotocamera posteriore da 48 MP, 8MP e 2 MP;

Fotocamera frontale da 16 MP;

Batteria da 4.000 mAh ;

; Sistema operativo Android 10 (con personalizzazione EMUI 10.1.1, ma senza i servizi Google).

In attesa di scoprire quando arriverà nel mercato globale, possiamo già anticipare i prezzi per il mercato cinese: 1.700 CNY (213 euro circa), per la variante 6/64 GB, e 2.200 CNY (276 euro circa), per quella 8/128 GB.