Honor 30 Lite: le specifiche trapelano in rete con qualche importante novità

E’ quasi certo che Honor si stia preparando ad annunciare un nuovo smartphone economico e l’identikit condurrebbe direttamente all’Honor 30 Lite. Grazie alle informazioni rilasciate oggi dal blog Digital Chat Station siamo riusciti a mettere le mani sulle presunte specifiche complete del nuovo telefono.

Stando a quanto pubblicato online, l’Honor 30 Lite presenterebbe un display dotato di notch da 6,5 ​​pollici con il pannello che dovrebbe supportare una risoluzione di 2400x1080p ed una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz. Il rapporto schermo-corpo sarebbe del 91,2% ed a bordo dovrebbe trovar spazio una novità assoluta in casa Huawei/Honor ossia un processore realizzato da MediaTek e non proprietario, il Dimensity 800, un octa-core con 4 core Cortex-A55 a 2,0 GHz e 4 core Cortex-A76 a 2,0 GHz con supporto alle reti 5G. La scelta sarebbe stata obbligatoriamente dettata a seguito del BAN imposto da Trump nei mesi scorsi.

Il peso dovrebbe raggiungere i 192 g, non uno dei più leggeri in circolazione ma sarebbe legato anche all’implementazione di una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5W. Il device dovrebbe essere commercializzato in tre varianti cromatiche: nero magico, verde smeraldo ed argento.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il device disporrebbe di una fotocamera frontale da 16 MP mentre sul retro potremmo trovare tre sensori racchiusi in un rettangolo ed uniti ad un flash LED posizionato sulla destra. La fotocamera principale sarebbe caratterizzata dalla presenza di un sensore da 48 MP con apertura f / 2.0, mentre gli altri due sarebbero rispettivamente da 8 MP con ottica grandangolare e da 2 MP che ospiterebbe il sensore per la profondità.

Il prossimo Honor 30 Lite dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del mese di luglio ma non sono state ancora svelate altre informazioni riguardanti la data ufficiale ed il prezzo. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni.

Nel frattempo, anche un’altra azienda, nello specifico Motorola potrebbe annunciare un nuovo smartphone in versione “Lite”.