Questo pieghevole costa metà di quello Samsung e arriverà in Europa!

L'annuale Mobile World Congress (MWC) è in corso e ZTE ha conquistato i riflettori con il suo più recente prodotto: il Nubia Flip 5G, che affianca la seconda generazione di tablet con schermo 3D senza occhiali.

Il Nubia Flip 5G non è solo la prima avventura di ZTE nel campo degli smartphone a conchiglia, ma si distingue anche per essere uno dei dispositivi pieghevoli più convenienti sul mercato. Il dispositivo è dotato di un display pieghevole da 6,9 pollici a 120Hz ed è mosso dal chip Snapdragon 7 Gen 1 di fascia media.

Una caratteristica distintiva del Nubia Flip 5G è il piccolo pannello circolare esterno, che funge da viewfinder per la fotocamera. Questo permette agli utenti di poter sfruttare sia il display primario che quello secondario quando utilizzano la fotocamera. Lo schermo esterno ospita fotocamere posteriori da 50MP e 2MP, mentre la fotocamera interna è da 16MP. In particolare, ZTE ha presentato anche una versione esclusiva per il Giappone del dispositivo, nota come Libero Flip 5G.

Dotato di 128GB o 256GB di memoria e di 6GB o 8GB di RAM, il Nubia Flip 5G al momento gira con Android 13. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 4.310 mAh che supporta la ricarica rapida fino a 33 W, superando concorrenti come il Samsung Galaxy Z Flip 5. ZTE ha annunciato che il Nubia Flip 5G sarà disponibile in Africa, Europa, America Latina, Medio Oriente e Sud-Est asiatico a un prezzo equivalente a 599 dollari.

Mentre ZTE continua a fare passi da gigante nel mercato globale degli smartphone, il Nubia Flip 5G emerge come un concorrente degno di nota, che combina l'economicità con caratteristiche di rilievo. Grazie al suo design unico e al prezzo competitivo, ZTE è pronta a catturare l'attenzione degli appassionati di smartphone pieghevoli di tutto il mondo.