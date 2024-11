I pieghevoli non tirano, diversi produttori abbandonano il mercato

Le vendite e la domanda di smartphone pieghevoli stanno incontrando difficoltà nei mercati emergenti, portando alcuni produttori a ritirarsi da questo segmento di prodotto. In particolare, Infinix, Itel e Tecno, noti per il loro predominio nei mercati asiatici, hanno interrotto i piani per progettare e produrre dispositivi pieghevoli.

Questi dispositivi sono generalmente più costosi sia da acquistare che da riparare rispetto agli smartphone tradizionali, a causa della loro natura fragile e della tecnologia complessa, che incoraggia le aziende orientate al budget a evitare rischi. Il report suggerisce anche che Oppo o Vivo - entrambe parte del gruppo BBK - potrebbero seguire la stessa strada, limitando ulteriormente le opzioni di scelta per i consumatori di questi mercati.

Nel frattempo, Huawei sembra essere l'unico produttore cinese in grado di vendere con profitto i suoi foldable, e ha persino recentemente presentato un tri-fold. Tuttavia, l'uscita di altri player principali potrebbe creare un divario tecnologico tra le regioni più ricche e quelle più povere nel modo in cui gli utenti approcciano l'uso degli smartphone.

I foldable hanno introdotto un nuovo paradigma nel design e nella funzionalità degli smartphone, combinando tecnologia avanzata e flessibilità letterale in un prodotto singolare.

La storia dei dispositivi pieghevoli può essere fatta risalire a circa un decennio fa, quando le aziende iniziarono a esplorare schermi che potevano essere piegati senza rompersi. La promessa di poter avere un dispositivo che funzionasse sia come smartphone che come tablet, semplicemente piegandolo, ha suscitato grande curiosità e anticipazione tra i consumatori.

A livello globale, la reazione iniziale al debutto dei pieghevoli è stata mista. Mentre alcuni consumatori erano entusiasti della tecnologia innovativa, altri erano scettici riguardo alla durabilità e al costo elevato di questi dispositivi. Tuttavia, con il passare del tempo e il miglioramento della tecnologia, i dispositivi pieghevoli hanno iniziato a guadagnare una posizione di rilievo nel mercato della telefonia mobile.

Nonostante il fascino e la praticità, la diffusione dei foldable nei mercati a reddito più basso è stata limitata. Le ragioni di questa difficoltà di penetrazione sono molteplici, principalmente legate ai costi elevati di produzione e manutenzione. Questo ha portato alcune aziende, in particolare quelle che tradizionalmente servono mercati a basso e medio reddito, ad abbandonare la partita.

Gli smartphone pieghevoli rappresentano un impressionante passo avanti nella tecnologia degli smartphone, ma il loro futuro e la loro adozione generalizzata dipenderanno dalla capacità di rendere la tecnologia più accessibile a livello globale.