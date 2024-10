Honor Magic 7 Pro è ufficiale e ha delle caratteristiche impressionanti

Honor ha presentato ufficialmente in Cina la nuova serie di smartphone flagship Magic 7, che include il modello di punta Magic 7 Pro. Il lancio globale è previsto tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2025.

Il Magic 7 Pro si è subito fatto notare per alcune specifiche tecniche di altissimo livello. Il display è un AMOLED da 6,82 pollici con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e luminosità di picco dichiarata di 5000 nit. Il processore è il nuovissimo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, accoppiato a 12 GB di RAM e opzioni di storage fino a 1 TB.

La batteria al silicio-carbonio da 5.850 mAh dell'Honor Magic 7 Pro promette un'ottima autonomia.

Una grande attenzione è stata dedicata al comparto fotografico, che vanta un sistema a tripla fotocamera con sensori da 50+50+200 MP. La fotocamera principale utilizza un sensore da 1/1,3 pollici con apertura variabile, mentre il teleobiettivo periscopico monta un sensore da 1/1,4 pollici da 200 MP.

Le capacità hardware sono supportate dal nuovo Image Engine 3.0 di Honor, che include algoritmi avanzati per l'ottimizzazione degli scatti in varie condizioni.

Honor ha implementato la terza generazione della sua batteria al silicio-carbonio, con una capacità di 5.850 mAh. Questa tecnologia, che incorpora silicio nell'anodo di carbonio, consente di espandere la capacità rispetto alle batterie tradizionali. La ricarica rapida supporta 100W via cavo e 80W in modalità wireless.

Il Magic 7 Pro esegue MagicOS 9.0 basato su Android 14. Tra le novità software spicca l'assistente virtuale YOYO, ora pienamente operativo. Honor ha inoltre introdotto funzionalità di IA come il rilevamento dei deepfake e la ricerca visuale tramite selezione circolare degli oggetti.

Il design riprende lo stile del predecessore (che potete trovare su Amazon a un ottimo prezzo) con un display leggermente curvo sui quattro lati e una scocca posteriore in vetro. È disponibile in quattro colorazioni: Moon Shadow Gray, Snow White, Sky Blue e Velvet Black.

Honor ha annunciato anche una versione speciale Magic 7 RSR Porsche Design, caratterizzata da elementi estetici ispirati alla Porsche Taycan Turbo S.

Il prezzo di partenza del Magic 7 Pro in Cina è di 5699 yuan (circa 799 dollari) per la versione da 12/256 GB. Maggiori dettagli sulla disponibilità e i prezzi internazionali saranno comunicati in prossimità del lancio globale.