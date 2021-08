Honor Magic3 Series, ufficiali i primi tre top di gamma IMAX Enhanced

Honor ha finalmente messo le sue carte in tavola. L’evento di lancio che si è appena concluso ha permesso al brand di presentare ufficialmente i suoi nuovi tre top di gamma: Honor Magic3, Honor Magic3 Pro e Honor Magic3 Pro+ sono gli eleganti smartphone con una spiccata vocazione cinematografica che arriveranno presto anche in Italia!

Non uno, non due ma sono ben tre i top di gamma annunciati da Honor durante l’evento che si è tenuto in streaming. Tutti e tre i dispositivi puntano molto sul design e condividono molti aspetti fondamentali, a partire dal display.

I tre modelli utilizzano un pannello da 6,67″ OLED a 10 bit certificato HDR10+ con bordi supercurvi (waterfall) a 89° e cornici molto sottili. Sono certificati contro l’ingresso di acqua e polvere secondo lo standard IP68 e, nello specifico, Honor Magic3 Pro+ è protetto da quello che l’azienda chiama Super Curved Nano Crystal Shield mentre il retro è realizzato in Nano Ceramic.

Sotto la scocca la serie Honor Magic3 utilizza l’ultimo chip top di gamma presentato da Qualcomm, lo Snapdragon 888 Plus. Il sistema di raffreddamento Superconductive Hexagonal Graphene è responsabile di mantenere le temperature sotto controllo per una migliore e più stabile esperienza di gioco.

A complemento del potentissimo SoC troviamo le tecnologie OS Turbo X, GPU Turbo X e LINK Turbo X, quest’ultima permette agli smartphone di utilizzare con successo il Wi-Fi e le reti cellulari insieme per fornire una velocità di download di picco di 6,1Gbps, la più alta velocità di download disponibile ad oggi su uno smartphone.

“Honor è un’azienda veramente innovativa con profonde radici nella tecnologia” afferma Cristiano Amon, Presidente e CEO di Qualcomm Incorporated. “Questa base tecnica ha contribuito a creare un ambiente collaborativo e di fiducia tra le nostre aziende. E ha permesso di sfruttare appieno la potenza dello Snapdragon 888 Plus per scatenare la migliore esperienza Android sulla nuova serie Honor Magic3“.

Il modulo fotografico sul retro viene chiamato da Honor “The Eye of Muse”, caratterizzato da una forma concava che fornisce all’obiettivo una fonte di luce abbondante per ottimizzare le prestazioni e migliorare l’esperienza fotografica. La forma esagonale del modulo fotografico di Honor Magic3 Pro+ dovrebbe richiamare quello dell’otturatore di una classica macchina fotografica come omaggio.

Gli smartphone della serie Honor Magic3 sono i primi in assoluto a ricevere la certificazione IMAX Enhanced. Con i nuovi top di gamma è infatti possibile registrare video nel formato Magic log ed è possibile applicare 3D LUT (Look Up Table) per una color correction dei filmati di livello “cinematografico”. La serie Magic3 può catturare contenuti 4K HDR e dispone di tre microfoni omnidirezionali per una cattura audio chiara.

Tutti e tre i modelli hanno una batteria da 4600mAh in grado di ricaricarsi rapidamente fino a 66W di potenza via cavo e fino a 50W wireless. I modelli Pro e Pro+ supportano la ricarica wireless inversa.

“Honor ha sempre messo in mostra le nostre idee più innovative attraverso la serie Honor Magic, e la serie Honor Magic3 continua questa eredità“, ha detto George Zhao, CEO di Honor Device Co, Ltd. “Rappresentando la visione di Honor per il futuro della tecnologia mobile, siamo orgogliosi delle partnership industriali che abbiamo stretto e che hanno contribuito allo sviluppo di questo nuovo smartphone innovativo, così come dei continui sforzi del nostro team di R&D per reintrodurre Honor nel mercato globale, in un’esposizione mai vista di eccezionale tecnologia“.

Honor Magic3 Series: specifiche tecniche a confronto

Honor Magic3 Honor Magic3 Pro Honor Magic3 Pro+ Dimensioni e peso 162,8 x 74,9 x 9,5 mm – 202g (Pelle Vegana)

162,8 x 74,9 x 8,99 mm – 203g (Vetro) 162,8 x 74,9 x 9,5 mm – 212g (Pelle Vegana)

162,8 x 74,9 x 8,99 mm – 213g (Vetro) 162,8 x 74,9 x 9,94 mm – 236g Display 6,67″ OLED, 2772 x 1344 pixel, 120Hz

Supercurved 89°

10bit

HDR10+ 6,67″ OLED, 2772 x 1344 pixel, 120Hz

Supercurved 89°

10bit

HDR10+ 6,67″ OLED, 2772 x 1344 pixel, 120Hz

Supercurved 89°

10bit

HDR10+ Processore Qualcomm Snapdragon 888 Plus Qualcomm Snapdragon 888 Plus Qualcomm Snapdragon 888 Plus RAM e memoria interna 8GB di RAM

128GB/256GB di memoria interna 8GB/12GB di RAM

256GB/512GB di memoria interna 12GB di RAM

512GB di memoria interna Fotocamere posteriori Fotocamera principale 50MP f/1.9, Sensore 1/1,56″ CMOS, Autofocus Full Pixel 2×2 Obiettivo On-Chip Fotocamera monocromatica 64MP f/1.8 Fotocamera ultragrandangolare 13MP f/2.2, FOV 120°, Sensore 1/3,1″ Fotocamera principale 50MP f/1.9, Sensore 1/1,56″ CMOS, Autofocus Full Pixel 2×2 Obiettivo On-Chip Fotocamera monocromatica 64MP f/1.8 Fotocamera ultragrandangolare 13MP f/2.2, FOV 120°, Sensore 1/3,1″ Fotocamera teleobiettivo 64MP f/3.5, Zoom ottico 3,5x, Zoom ibrido 10x, Zoom digitale 100x, Sensore 1/2″, Stabilizzazione Ottica (OIS) Fotocamera principale 50MP f/1.9, Sensore 1/1,28″, Large Pixel 2,44μm 4-in-1, Stabilizzazione Ottica (OIS) Fotocamera monocromatica 64MP f/1.8 Fotocamera ultragrandangolare 64MP f/2.4, FOV 126° Fotocamera teleobiettivo 64MP f/3.5, Zoom ottico 3,5x, Zoom digitale 100x, Sensore 1/2″, Stabilizzazione Ottica (OIS) Fotocamere anteriori 13MP f/2.4, FOV 100° 13MP f/2.4, FOV 100°

3D ToF 13MP f/2.4, FOV 100°

3D ToF Batteria e ricarica 4600mAh

66W con filo

50W wireless 4600mAh

66W con filo

50W wireless

Ricarica wireless inversa 4600mAh

66W con filo

50W wireless

Ricarica wireless inversa Sistema operativo Android 11

Magic UI 5.0 Android 11

Magic UI 5.0 Android 11

Magic UI 5.0 Altro Wi-Fi 6, NFC, IMAX Enhanced, USB Tipo-C, 10-bit Log e Cinematic 3D LUT Wi-Fi 6, NFC, IMAX Enhanced, USB Tipo-C, 10-bit Log e Cinematic 3D LUT, Modalità Super Night AIS (video) Wi-Fi 6, NFC, IMAX Enhanced, USB Tipo-C, 10-bit Log e Cinematic 3D LUT, Modalità Super Night AIS (video)

Prezzi e disponibilità

Honor Magic3 è disponibile nei colori Golden Hour e Blue Hour, realizzati in pelle sintetica, oltre a Black e White. Honor Magic3 Pro è disponibile in Golden Hour, Black e White, mentre l’Honor Magic3 Pro+ è disponibile in Ceramic Black e Ceramic White.

I prezzi annunciati per gli smartphone durante l’evento sono:

Honor Magic3 8GB/128GB – 899,00 euro

Honor Magic3 Pro 8GB/256GB – 1099 euro

Honor Magic3 Pro+ 12GB/512GB – 1499 euro

La serie Honor Magic3 sarà disponibile prima nella Cina continentale, la disponibilità per altri mercati globali sarà annunciata in un secondo momento.