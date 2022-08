Honor Magic4 Pro è uno smartphone completo ed affidabile che non viene impensierito nemmeno dalle giornate più impegnative, siano esse di studio, lavoro o di tempo libero. Si tratta di un dispositivo capace, dalla scheda tecnica completa e di fascia alta, in grado di portare a termine qualsiasi compito gli venga assegnato.

Che si tratti di consultare fogli di calcolo complessi oppure immergersi nei dungeon di Diablo Immortal, Honor Magic4 Pro non ha paura di farsi valere!

Honor Magic4 Pro è uno smartphone che punta molto sulla tranquillità degli utenti. L’azienda ha implementato sul dispositivo due sistemi di autenticazione biometrica ad alta sicurezza: troviamo infatti un lettore di impronte digitali ad ultrasuoni veloce ed affidabile oltre ad un sensore ToF frontale che, in accoppiata alla fotocamera, permette il riconoscimento del volto 3D avanzato.

È quindi ideale anche per chi deve spesso accedere a documenti riservati in mobilità oppure utilizza lo smartphone per i pagamenti o per contenere copie di documenti ed informazioni personali anche grazie al doppio TEE (Trusted Execution Environment).

La presenza del Wi-Fi 6 garantisce un’elevata stabilità e velocità di connessione ad internet sia in ufficio che a casa, mentre il supporto alle reti 5G permette di rimanere sempre connessi anche quando si è in movimento.

L’ampio display da 6,81″ è luminoso, risoluto ed è perfetto per la lettura di libri (grazie alla regolazione tramite PWM a 1920Hz che riduce l’affaticamento degli occhi) o per modificare in rapidità documenti e fogli di calcolo anche complessi.

Tuttavia, non si vive di solo lavoro, non è così? Niente paura, perché Honor Magic4 Pro è pronto ad affrontare anche le sfide più impegnative!

Il pannello, fantastico anche per l’intrattenimento con film e serie TV, è in grado di raggiungere 120Hz di frequenza di aggiornamento massima, per una chiarezza ed una leggibilità estrema anche durante le scene più concitate nei giochi. La frequenza di campionamento del tocco è di ben 360Hz, rendendo ogni azione istantanea e con il minimo ritardo tra movimento delle dita e ricezione del comando impartito.

Al centro di questo flagship troviamo il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna veloce, nulla da invidiare alla concorrenza. Le applicazioni si aprono velocemente, il multitasking è immediato ed è presente tutto lo spazio necessario a contenere i vostri file, i giochi scaricati, le foto e i video che catturerete utilizzando il sistema di tre fotocamere ad alta risoluzione. Honor Magic4 Pro monta infatti una fotocamera principale da 50MP, un grandangolo sempre da 50MP ed un teleobiettivo da 64MP.

La batteria da 4600mAh è in grado di accompagnarvi a sera senza troppi problemi ma, nel caso di giornate infinite o lunghissime sessioni di gioco, il caricabatterie da 100W incluso nella confezione può riportare Honor Magic4 Pro dallo 0% di carica fino al 100% in circa 30 minuti. Honor però non si è voluta accontentare ed ha dotato il suo dispositivo di punta anche del sistema di ricarica wireless più veloce sul mercato, in grado di pareggiare la potenza della ricarica cablata a 100W.

Che siate quindi dei businessman indaffarati, dei videogiocatori accaniti o entrambi, perché no, Honor Magic4 Pro è un top di gamma da non farsi sfuggire!

Disponibile all’acquisto sull’e-commerce ufficiale del brand HiHonor, se deciderete di portarvi a casa il flagship potrete approfittare di una di queste imperdibili offerte: